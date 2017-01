Stabil Balkán kell a kopogtató Iszlám Állam ellen

2017. január 6.

Gyerekek játszanak a koszovói Metohi iskolájának udvarán. A balkáni államok közül Bosznia-Hercegovina és Koszovó viszonylag stabilnak tekinthető, a gyenge belső ellenőrzés miatt főleg Koszovó mégis terrorista-transzferországnak számít Európa és Szíria között Fotó: Kovács Tamás / MTI

Az Iszlám Állam egyik vezetőjének, a „balkáni mészárosként” is ismert, koszovói származású Lavdrim Muhaxherinek a migránsokkal együtt sikerült Szíriából Európába jutnia, és jelenleg is Koszovóban tartózkodik – számolt be a hírről az MTI a balkáni térség sajtójára hivatkozva. Bár az iszlamizmusnak nincs nagy támogatottsága a Balkánon, Európában is baj lehet, ha a kevésbé stabil államokat nem sikerül megerősíteni.