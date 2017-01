Súlyos beteg Finkelstein, Orbán tanácsadója

Súlyos beteg Arthur Finkelstein amerikai kampányguru, aki többek között Orbán Viktort is győzelemre segítette tanácsaival – derült ki egyik tanítványának, Craig Shirley történésznek a National Review című amerikai konzervatív lapba (ez az a lap, amely néhány napja Orbán Viktor cikkét is publikálta) írt, nekrológnak is beillő méltatásából. A cikk szerint a 72 esztendős politikai tanácsadó kemoterápiát kap, Matthew Brooks, a Republikánus Zsidó Koalíció igazgatója pedig Twitter-bejegyzésében arról írt, barátja és mentora tüdőrákkal küzd. Shirley tisztelgésében az egyik legnagyobb hatású politikai tanácsadóként jellemzi Finkelsteint, aki „modern kori Prométheuszként elhozta a tüzet a republikánusoknak”, és akitől sosem hallotta, hogy rosszat mondott volna bárkire is.

Ehhez képest Finkelstein nem éppen kíméletes kampánystratégiájáról volt híres. Ellenfeleinek gyengéjét célzó módszerei miatt úgy is szokták emlegetni, mint a negatív kampányok mesterét, az embert, aki az Egyesült Államokban szitokszóvá tette a liberalizmust. Miközben ő maga bevallottan zsidó származású és meleg volt, nem riadt vissza a homofób és rasszista üzenetek közvetítésétől sem, ha éppen úgy diktálta a politikai érdek.

Keszekusza magyar szál

A kampányguru módszere pedig nemcsak az Egyesült Államokban, de az egész világon működött. Társával, George E. Birnbaummal együtt dolgozott a Fidesz választási és népszavazási kampányán, cégük honlapján a mai napig ott van referenciaként a párt kétharmados győzelme. A kapcsolat tényét Lázár János 2015-ben még tagadta, Orbán Viktor azonban nem sokkal később az RTL Klub kérdéseire már úgy válaszolt: „jól ismerem őt, nagyon kiváló és elismert szakember”, majd azt is elismerte, hogy alig két napja járt nála utoljára. Hogy Finkelstein pontosan kivel állt kapcsolatban, és ki fizette őt, arról csak ködös információk láttak napvilágot. Az Index arról írt, hogy az egyetlen konkrét és kimutatható üzleti kapcsolat a magyar kormánykörök és Finkelstein között a Danube Business Consulting nevű londoni tanácsadó cég, amelyet Finkelstein és Habony Árpád közösen alapítottak, ügyvezetőnek pedig a századvéges Lánczi Tamást tették meg. Magyar vonatkozásként neki köszönheti még a kormány amerikai lobbistáját, Connie Macket is, ő vezette ugyanis a floridai republikánus politikus 2012-es – sikertelen –kampányát. Legutóbb a Soros Györgyhöz kötődő civil szervezetek elleni támadások kapcsán merült fel hazánkban a neve, az izraelihez hasonló ötlet mögött sokan a kampánygurut sejtették.

Nemzetközi karrier

Habár Finkelstein karrierjét az Egyesült Államokban és különösen Ronald Reagan „megmentésével” alapozta meg, később már inkább külföldön vállalt munkákat. Neki köszönhető például többek között Benjámín Netanjáhú izraeli kormányfő győzelme, de az izraeli jobboldali politikában egyébként is fontos szerepet játszott, a szélsőséges Avigdor Liebermannak is dolgozott. Ezenkívül Romániában, Csehországban, Bulgáriában, Ausztriában és Koszovóban is kampányokat vezényelt le. Finkelstein egyébként más politikai tanácsadókkal ellentétben kerülte a nyilvánosságot, inkább a háttérben megbújva irányított.

