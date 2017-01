Számháborúval teltek Trump első napjai

Nem jött el a világvége Donald Trump elnökségének első napján, ehelyett kicsinyes számháborúval és összehasonlítgatással telt a hétvége. Az új amerikai elnökkel eddig sem túl barátságos nemzetközi média nagy része keveset törődött a politikai elemzéssel, ehelyett a felvételeket összehasonlítva azt méricskélték, kinek a beiktatásán jelentek meg többen: Barack Obamáén 2009-ben, vagy Donald Trumpén 2017-ben?

President Trump is disputing how many people attended his inauguration. We had experts assess the crowd size. https://t.co/B5olahGgQc pic.twitter.com/5fFWJHJ3Jd — NYT Graphics (@nytgraphics) 2017. január 22.

De összevetették az ünnepségen fellépő művészeket is, nehezen magyarázható egyenes arányosságot vonva az énekesek népszerűsége és az elnök képességei között. Sőt, egymás mellé helyezték még azt a két jelentet is, mikor az új elnök és felesége a régit köszönti, amely ismét csak Trump bunkóságát „bizonyította”, hiszen míg Obama annak idején a kocsiból kiszállva illedelmesen megvárta a leendő First Lady-t, addig a nőügyeiről is híres milliárdos úgy viharzott előre, hogy szegény Melania Trump hosszú léptei ellenére is csak a hátát nézhette.

Ebből az legalábbis kiderült, hogy Donald Trump nem a legkifogástalanabb úriember, aminek a Nők Menete elnevezésű Amerika-szerte megrendezett felvonuláson több százezer nő hangot is adott. Ennél persze cizelláltabb hangnemben. Washingtonban a becslések szerint félmillióan, New Yorkban 400 ezren, Los Angelesben, Chicagóban és más nagyvárosokban, sőt világszerte több százezren tódultak az utcákra – újra bizonyítva a közösségi média szervező erejét – a tömegben pedig az egyetlen közös a heves Trump-ellenesség volt. Közülük is kiemelkedett a popdívából politikai aktivistává avanzsált Madonna, aki a politikai korrektséget sutba dobva küldte el nyomdafestéket nem tűrő hangnemben melegebb éghajlatra az Egyesült Államok 45. elnökét. – A jó most nem nyerte meg a választást. De végül a jó győzni fog – ígérte a hollywoodi filmekből kölcsönvett fordulattal szónoklatában az énekesnő.

A „játékba” valamiért maga Trump is belement. Első körben a CIA főhadiszállásán tett látogatása során hazugsággal vádolta meg a vele szemben csípőből elfogult sajtót. Az elnök szerint a vak is láthatta, hogy micsoda tömegek gyűltek össze beiktatására Washingtonban, ő például egy-másfél millióra tette a felvonulók számát. Tegnap csatlakozott hozzá kabinetfőnöke is, Reince Priebus lapunk által is idézett kemény hangú interjújában az amerikai sajtó szemére vetette, hogy az megkérdőjelezi legitimitásukat. – Nem fogunk ölbe tett kézzel ülni, és mindent eltűrni, szó nélkül hagyni! – figyelmeztetett utalva arra, hogy Trump korábban azt ígérte, figyelni fog arra, hogy a média elszámoltatható legyen.

A számháború folytatódott a Twitteren is. Trump első bejegyzéseiben a tiltakozókat látva még azon értetlenkedett, hogy vajon ezek az emberek hol voltak, mikor szavazni kellett, majd rámutatott, hogy 11 millióval többen követték a televízióban az elnöki beiktatást, mint négy évvel ezelőtt.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. január 22.

Később aztán már békülékenyen hozzátette, ha nem is ért egyet mindig a békés tüntetésekkel, elismeri az embereket jogát arra, hogy így fejezzék ki nézeteiket.

Ami egyébként a számokat illeti, objektív mérőszám lehet viszont, hogy a washingtoni tömegközlekedés statisztikái szerint Obama 2009-es beiktatásának napján 782 ezren, míg most Trumpén 571 ezren váltottak jegyet.

Az első vendég Éppen egy nő, Nagy-Britannia miniszterelnöke, Theresa May lesz az első külföldi kormányfő, aki találkozik Dondald Trumppal. A csütörtökre vagy péntekre, Washingtonba tervezett látogatás előtt a brit kormányfő leszögezte, hogy félelem nélkül meg fogja mondani, ha valamit elfogadhatatlannak talál az amerikai elnök megnyilvánulásaiban. Korábban felmerült, hogy Trump amint lehet, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalna, sőt arról is cikkeztek, hogy már beiktatásának napján telefonálhatnak. Hogy a hívás végül megtörtént-e, nem tudni. (MN)

