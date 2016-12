Szárazság sújtja Velencét

November közepén még árvízi helyzetről készült képek érkeztek Velencéből, ma már az aszállyal kell megküzdjön az észak-olaszországi város. A csatornáiról nevezetes településen az év ezen szakában hatvan centiméterrel magasabb szokott lenni a vízállás – írja a Daily Mail brit bulvárlap.

A velencei lagúnák többsége hajózhatatlan a kevés víz miatt, így az aszály megnehezíti a közlekedést és az életet a városban. Az idei események azért is érdekesek, mert már tavaly is rengeteg gondola állt sárban víz helyett, akkor 71 centiméterrel volt alacsonyabb a vízállás. A romantikus hangulatnak lőttek, ráadásul így látszik az is, milyen sok szemét halmozódott fel az elmúlt években a csatornákban.

Az utóbbi évtizedekben egyre nehezebbé vált az élet Velencében, amely hol az árvízzel, hol az aszállyal kénytelen szembenézni. Ugyan a települést rengeteg turista látogatja, a város lakossága csökken: 1951-ben még 175 ezren éltek itt, ma már csak körülbelül 55 ezren. A lélekszámcsökkenésnek több oka is van: a turizmus által feltornászott magas ingatlanárak, a logisztikai problémák és az épületek hullámok által okozott eróziója.

Képek az idei szárazságról

