Százezer embert evakuálnak: bármikor átszakadhat a gát

A 230 méteres gát az Egyesült Államok legmagasabb ilyen létesítménye, az Oroville-tó végében helyezkedik el, Sacramento várostól 105 kilométerre északra.

Butte megye seriffje a közösségi médiában közzétett üzenetében azonnali evakuálást rendelt az Oroville-tavon lévő völgyzáró gát közelében, Oroville település alacsonyabban fekvő részein, illetve a további környező településeken. A BBC szerint legalább 130 ezer embernek kell elhagynia az otthonát a térségben.

A hatóságok arra is felhívták a lakosság figyelmét, hogy nem gyakorlatról van szó.

A terület hatóságai és mérnökök már csütörtökön megkezdték a tó vizének leengedését, amikor felfedezték, hogy a túlfolyó betonfalának nagy darabjai hiányoznak. A gát a 16 ezres lakosú Oroville település közelében helyezkedik el. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy bármelyik pillanatban felmondhatja a szolgálatot a túlfolyó, amelyet korábban sosem kellett használni. Az azonban a súlyos erózió következtében megrongálódott. A tó vízszintje ezzel egy időben vészesen emelkedik az eső, a megolvadó hó miatt.

A look at what the Oroville Dam spillway looks like today. The flow to the left is the emergency spillway. pic.twitter.com/VXCJeLQWrq