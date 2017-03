Szijjártó: Magyarország szurkol Donald Trumpnak

Szijjártó Péter felavatta kedden a washingtoni magyar nagykövetség új épületét. Beszédében egyebek között azt hangsúlyozta, hogy Magyarország közös sikertörténetet szeretne az Egyesült Államokkal. A külgazdasági és külügyminiszter Donald Trump tanácsadóival is tárgyalt.

A Szemerkényi Réka nagyköveti köszöntője után mondott ünnepi beszédében Szijjártó Péter hangsúlyozta: egy új nagykövetségi épület megnyitásával mindig valami új is elkezdődik, új kezdeményezés születik. Emlékeztetett: nem messze onnan szintén valami új kezdődött el, amely mély változásokat eredményez. Ezzel arra utalt, hogy a nagykövetségi palotához közel van a Fehér Ház, az amerikai elnök hivatala és rezidenciája.

„Az új washingtoni változásoknak mi nagyon örülünk” – jelentette ki a külügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy Magyarország várakozással tekint az új típusú magyar–amerikai együttműködés elé, és kijelentette: nem túlzás azt állítani, hogy új világrend van kialakulóban, és ez így van még akkor is, ha ezt nem övezi egyetértés. „Ám ha visszatekintünk a történelemre, nem volt olyan valódi nagy változás, amelyet egyetértés övezett volna a kezdetekkor” – mondta.

Megállapítása szerint ennek a kialakuló új világrendnek az egyik legfőbb jellemzője az Egyesült Államok eddiginél hazafiasabb gazdaságpolitikája. Hozzátette, hogy Magyarország szintén erőteljes patrióta politikát próbál megvalósítani.

Szijjártó Péter kifejtette: nagy figyelemmel követik az amerikai fejleményeket, Donald Trump elnök döntéseit. Magyarország szurkol azért, hogy az elnök sikeres legyen, Amerikát biztonságos és nagyszerű hellyé tegye, hiszen ezzel biztonságosabb és nagyszerűbb lesz az egész világ is – fogalmazott.

„Rendkívüli kihívásokkal nézünk szembe: a terrorfenyegetettség minden korábbinál komolyabb, hiszen az Iszlám Állam az egész civilizált világot fenyegeti” – hangsúlyozta a tárcavezető. Utalt arra, hogy az Iszlám Állam ellen küzdő globális koalíció elkönyvelhetett ugyan nemrég sikereket, de álláspontja szerint a terrorszervezet és általában a terrorizmus elleni harcot folytatni kell a totális megsemmisítésükig. „Úgy gondolom, Donald Trumpnak igaza van, amikor azt mondja, hogy az eddiginél jóval több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy ez a küzdelem sikeresebb legyen” – mondta Szijjártó Péter. Közölte: az Iszlám Állam leküzdését célul kitűző globális koalíció szerdai tanácskozásán a washingtoni külügyi minisztériumban javaslatot terjeszt elő, amely Magyarország iraki jelenlétének növelését szorgalmazza.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország büszke arra, hogy annak a huszonhét országnak az egyike, amely katonákat küldött a szélsőséges dzsihadisták elleni harcba, és arra is, hogy a magyar katonák az amerikaiakkal vállvetve küzdenek a terrorizmus ellen.

A miniszter kifejezte abbéli reményét, hogy az új nagykövetségi épület megnyitása új kezdetet jelent a magyar–amerikai viszonyban is. Ennek alapja a közös értékrend és a közös érdekek, „a kölcsönös tisztelet és a történelmi barátság alapján készen állunk az újrakezdésre a kétoldalú kapcsolatainkban” – emelte ki.

A politikus kitért az illegális migráció miatt az Egyesült Államokban is tapasztalható aggodalmakra, és azt mondta, „ezt megértjük, Európának is ilyen gondjai vannak”. Hangsúlyozta: természetes, hogy egy nemzet sorsát irányító vezető legfőbb aggodalma az ország és az emberek biztonságának garantálása. „Mi ugyanezt tesszük Magyarországon, amiért sok támadást kellett elszenvednünk” – jelentette ki, és a meghívott vendégek egyetértő nevetésétől kísérve hozzátette: „e tekintetben azonban nem versenyezhetünk az Egyesült Államok új elnökével”.

„Közös sikertörténetet akarunk felépíteni az Egyesült Államokkal, tegyük ismét naggyá az amerikai–magyar kapcsolatokat” – fejezte be beszédét Szijjártó Péter.

A beszéd után a külgazdasági és külügyminiszter az MTI kérdésére kifejtette: az egész világban új kezdetet tapasztalhatunk. „A világpolitikában jól látszik, hogy a politikai korrektség és a képmutatás időszaka véget ért, a világgazdaságban pedig egészen új követelményrendszer sejlik fel, egészen más tényezők határozzák meg egy-egy ország versenyképességét, mint korábban.” Hangsúlyozta, hogy az új amerikai kormányzat Magyarországgal kapcsolatos hozzáállása megváltozott, és kiemelte: „jól látszik, hogy a magyar belpolitikába való beavatkozási kísérletek megszűntek, sokkal konstruktívabb a hangnem, sokkal korrektebb a hozzáállás amerikai részről”.

A magyar nagykövetség új épületét a felavatás előtt megáldotta egy katolikus pap, egy református tiszteletes és egy rabbi.

A követség épülete igazi városi palota: 1879-ben, viktoriánus stílusban épült, később neoklasszicista elemekkel bővítették. Valaha a telefon feltalálója, Alexander Graham Bell apósáé volt, de volt New York állam kormányzójáé, Levi P. Mortoné is. Morton 1889 és 1893 között az Egyesült Államok elnökeként is tevékenykedett.

A régi nagykövetségi épületben a konzuli hivatal működik tovább.

Trump tanácsadóival is tárgyalt

Donald Trump két befolyásos tanácsadójával is tárgyalt Washingtonban Szijjártó Péter: megbeszélést folytatott Gorka Sebestyénnel, Donald Trump elnök biztonságpolitikai tanácsadójával és Jason Greenblatt-tel, aki a nemzetközi tárgyalásokért felelős elnöki különmegbízott.

A magyar miniszter kedd este az Amerikai–Magyar Üzleti Tanács néhány tagjával – köztük a kereskedelmi minisztérium munkatársával, a Lockheed Martin, a Fedex, a Comcast, a Citibank, a Procter & Gamble és más, Magyarországon jelen lévő amerikai vállalkozások képviselőivel – tartott munkavacsorán vett részt.

A vacsorán elmondott beszédében Szijjártó Péter hangsúlyozta a világban zajló mélyreható változások hatásait a politikai és gazdasági stratégiai döntésekre. „Sok változás éppen az Egyesült Államokból, Washingtonból indul ki, és Magyarország örömmel szemléli az amerikai politika új megközelítéseit” – fogalmazott. Utalt arra, hogy az átalakulóban lévő új amerikai gazdaságpolitika új helyzetet teremt a világgazdaságban is, és ebben a helyzetben, az új körülmények között Magyarország eltökélt abban, hogy erősítse versenyképességét. Ehhez – mint mondta – a budapesti kormány patrióta gazdaságpolitikát választott. Szijjártó Péter „nem hagyományos gazdaságpolitikaként” jellemezte ezt, és fő elemeként az adócsökkentést emelte ki.

Szijjártó Péter szerdán az Iszlám Állam és általában a terrorizmus ellen küzdő globális koalíció külügyminiszteri tanácskozásán vesz részt az amerikai külügyi minisztériumban.