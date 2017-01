Szijjártó Péter csak szavakban bátor

Miközben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozataival Magyarország ellen hangolta Észak-Koreát, a kormány nem tesz tényleges lépeseket az erősödő atomhatalom megfékezésére. Ez az Európai Tanács lapunknak adott válaszából derül ki. Az uniós intézménytől ugyanis megkérdeztük, hogy a kormány beváltotta-e Szijjártó ígéretét, miszerint Phenjan atomprogramjának megállítására egy az eddiginél erősebb szankciócsomag bevezetését kezdeményezi Brüsszelben. Erről Szijjártó december 12-én, dél-koreai látogatásán beszélt. A külügyminiszter Szöulban nagy hévvel támadta Észak-Koreát, mondván, az országot a világra veszélyt jelentő őrült kommunista diktátor vezeti. Majd Szijjártó Brüsszelre is megjegyzést tett.

hirdetés

– Világos, hogy határozatokkal, szép szavakkal ezt nem lehet megakadályozni – mondta a külügyminiszter, majd hozzátette: az EU-nak az eddigieknél sokkal szigorúbb és az ENSZ által elfogadottaknál is szélesebb körű szankciókat kell bevezetnie.

Az Európai Tanács sajtóosztálya azonban lapunk kérdésére közölte: nincs információja arról, hogy Magyarország hivatalos lépéseket tett az új szankciócsomag bevezetését illetően.

Kérdéseinkkel egyébként elsőként a külügyminisztériumot kerestük meg. Levelünkben afelől érdeklődtünk, Phenjan miként fogadta Szijjártó kijelentéseit. Értesülésünket a tárca közleményben erősítette meg, miután közölték: Phenjan bécsi nagykövetsége kapcsolatba lépett a magyar kormánnyal, és magyarázatot kért a verbális támadásra. Azonban azon kérdésünkre a külügyminisztérium azóta sem adott választ, hogy Budapest az üzengetésen túlmenően mikor szándékozik a tettek szintjén is fellépni Észak-Koreával szemben.

hirdetés

Igaz, Szijjártó diplomáciai botrányt okozó elképzelése több szempontból is indokolatlan. Négy nappal szöuli látogatása előtt, december 12-én ugyanis a tárcavezető is részt vett a Külügyminiszterek Tanácsának brüsszeli ülésén, ekkor a testület szintén foglalkozott az Észak-Korea ellen bevezetett szankciókkal. Egyebek mellett éppen arról született döntés, hogy Brüsszel újabb és keményebb szankciókat vezethet be Phenjan atomprogramjának megállítására. Más szempontból is érthetetlen, Szijjártó Péter miért tett megjegyzést Brüsszel puha politikája miatt. Az Európai Unió ugyanis eddig sem csak az ENSZ által elfogadott szankciókat vezetett be. Észak-Korea tavaly bejelentett sikeres nukleáris atomkísérleteinek hírére ugyanis Brüsszel már elfogadott szigorúbb intézkedéseket. Ezeket tanulmányozva pedig kiderül: Szijjártó Szöulban előadott, négypontos szankciócsomagjának fontosabb elemei már most is életben vannak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 05.