Szijjártóékat nem zavarja az aggályos múlt

Továbbra is hazánk tiszteletbeli konzulja maradhat a történelem egyik legnagyobb „bankrablásában” érintett üzletember. Alfonso Yuchengco III., egy befolyásos oligarcha család tagja 1998 óta Magyarország Fülöp-szigeteki tiszteletbeli konzulja, s az is marad.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap ugyanis hivatalos látogatásra érkezett a Fülöp-szigetekre és ma újranyitja az 1995-ben bezárt manilai nagykövetségünket. Itt fog segítséget nyújtani majd formálisan is a régi-új tiszteletbeli konzul, akit 2013-ban Martonyi János a magyar érdemrend lovegkeresztjével tüntetett ki a két ország gazdasasági kapcsolatai terén elért eredményeiért.

A kínai bevándorlókból lett milliárdos Yuchengco família informatikai, biztosítási, építkezési és turisztikai céghálózatokat épített ki. Ám a dél-ázsiai piacokon megkerülhetetlen családi vállalkozás, a Yuchengco Group üzleti zászlóshajója a nemzetközi pénzpiacon jegyzett Rizal Kereskedelmi Bank. A pénzintézet először tavaly tavasszal került reflektorfénybe.

Akkor arról cikkezett a világsajtó, hogy ismeretlen hackerek a bangladesi központi banktól egymilliárd dollárt kíséreltek meg ellopni, végül 81 millió dollár el is tűnt a dél-ázsiai ország New York-i számláiról.

A pénz a Rizal Kereskedelmi Banknál bukkant fel, a híradások szerint az onnan felvett hatvanmillió dollárt később manilai kaszinókban mosták tisztára. A történet azonban itt nem ért véget. Az Egyesült Államok titkosszolgálati szerve, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (National Security Agency, NSA) igazgatóhelyettese, Rick Ledgett a napokban számolt be nyomozásuk eredményeiről. Eszerint a bangladesi pénzintézet ellen elkövetett támadást észak-koreai hackerek hajtották végre.

A botrány a Fülöp-szigeteken is továbbgyűrűzött. A Rizal Kereskedelmi Bankot a dél-ázsiai ország központi bankja pénzmosással vádolta meg, tavaly nyáron pedig az eddig legnagyobb, 21,3 millió dolláros pénzbírságot szabta ki rá. Ezzel azonban még jól járt a Yuchengco család, a bangladesi kormány ugyanis az ellopott összeg egészét, vagyis 81 millió dollárt kért számon rajtuk. Akkor Rodrigo Duterte, a Fülöp-szigetek elnöke lépett közbe, és ígéretet tett arra, hogy segít Bangladesnek visszaszerezni ellopott nemzeti tulajdonát.

A válságot követően a Rizal bankot Alfonso Yuchengco egyik rokona vette át. Magyarország tiszteletbeli konzulja ugyanis időközben saját vállalkozásba kezdett, a Bloomberg hírportál szerint azonban korábban a Rizal bank ügyvezető igazgatója volt, de a családi konszern, a Yuchengco Group vezetőjeként is tevékenykedett. Az ötvenes éveiben járó üzletember neve egyébként a Panama-iratok címen elhíresült, nemzetközi offshore-hálózatot felderítő független oknyomozó újságírók adatbázisában is felbukkan. (Alfonso Yuchengco személyéről megkérdeztük a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóosztályát, lapzártánkig azonban nem kaptunk választ kérdéseinkre.)

A Manilába akkreditált nagykövet személye is érdekes választás. Gyurcsány Ferenc egykori országos rendőrfőkapitánya, Bencze József kapta meg ugyanis a pozíciót, ellene még 2010-ben az ügyészség hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el. Manilai kinevezésével így a külügy folytatja azt a sajtóban korábban feltárt gyakorlatot, miszerint korábbi, bukott szocialista és liberális politikusokat a kormány diplomáciai pozíciókkal örvendeztet meg. Dobolyi Alexandra egykori szocialista EP-képviselő például moldovai nagykövet lett, Galambos Tamás, a Medgyessy- és a Gyurcsány-féle miniszterelnöki kabinet sajtófőnöke Kuvaitban alapított kereskedőházat, de külképviseleti megbízásra jelölték Eörsi Mátyás volt SZDSZ-es államtitkárt, a DK politikusát is.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök bejelenti, hogy Bencze Józsefet, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának rendészeti főigazgatóját jelöli országos rendőrfőkapitánynak (2007. május 29.)

De sokakban váltott ki megütközést az is, hogy Szijjártó Péter Fülöp-szigeteki látogatása során személyesen is találkozott az ország rossz hírű elnökével, Rodrigo Dutertével. A politikusra ugyanis az elmúlt időszakban a nyugati sajtóban bírálatok össztüze zúdult intézkedései miatt. Hivatalba lépése óta véres háborút hirdetett a kábítószer ellen, mely miatt már több ezren haltak meg, köztük gyerekek is. Ő maga pedig bevallotta, hogy több embert ölt meg. Duterte éles nyilatkozatairól is ismert. Korábban többeket, köztük Ferenc pápát küldte el melegebb éghajlatra, szeptemberben pedig Hitlerhez hasonlította magát.

