Szijjártót alaposan megizzasztották Új-Zélandon

A The New Zealand Herald kemény kérdésekkel szembesítette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. A tárcavezető az Új-Zélandi Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében tartott előadása sem nyerte el mindenkinek a tetszését.

Terjedelmes cikkben támadta a magyar kormányt vasárnapi számában a The New Zealand Herald. A külgazdasági és külügyminiszter a héten tett hivatalos látogatást Új-Zélandon, a piacvezető országos napilap ennek ürügyén közölte riportját. – Miközben Donald Trump a sajtóval küzdött a Fehér Házban, egyik legigazabb európai barátja Új-Zélandon igyekezett megvédeni őt – indul sokat sejtetően a cikk. Szijjártó ugyanis a The New Zealand Herald-nak elmondta, ha Hillary Clinton mondaná ugyanazt mint most Trump, a demokrata politikusnőt ünnepelné a nemzetközi liberális média.

hirdetés

– Magyarország, mint Trump lelki társa írható le – kommentálja a külügyminiszter szavait az új-zélandi lap. Ezután hozzáteszik, Orbán Viktor miniszterelnök populista kormányát Európa „rossz fiújaként” említi a sajtó, miután politikájával számos kritikát váltott ki mind az unió, mind a korábbi Obama-adminisztráció részéről.

– Nagyon közel állnak Oroszországhoz is – fűzi hozzá a The New Zealand Herald.

Ezt követően a cikk beszámol egy korábbi fiaskóról is. Obama külügyminisztere, John Kerry nem volt hajlandó fogadni Szijjártó Pétert, az elmaradt washingtoni találkozón végül egy amerikai helyettes államtitkár fogadta a magyar külügyminisztert, hogy közölje vele Washington aggályait. – Az elmúlt hat évben szenvedtünk attól, ahogy a demokrata kormányzás próbált beavatkozni a belügyeinkbe – reagált Szijjártó.

A lap beszámol arról is, hogy a magyar külügyminiszter az Új-Zélandi Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében (New Zealand Institute of International Affairs, NZIIA) tartott előadása nem zajlott egészen zökkenőmentesen. Észtország tiszteletbeli konzulja, Tony Loorparg ugyanis felhánytorgatta a magyar kormány bevándorlókkal szemben tanúsított ellenséges magatartását. Loorparg felidézte: amikor 1949-ben a szigetországba érkezett, a hajó fedélzetén több magyar is utazott. Megjegyezte, a bevándorlókkal kapcsolatban szerzett korábbi tapasztalatai nem egyeznek azzal, ahogyan Szijjártó előadásában a migránsokról beszélt.

– Engem aggaszt, hogy a második világháborúban megtanult leckéket egyes európai kormányok kezdik elfelejteni – mondta az észt tiszteletbeli konzul, s a cikk szerint szavait egyöntetű taps kísérte.

Szijjártó Péter erre azzal válaszolt, a két bevándorló közösséget nem szabad összevetni. – (A Magyarországról menekültek) tiszteletben tartották az ország szabályait. Hálásak voltak hogy valaki befogadta őket – felelte a magyar külügyminiszter.

A lap érdekes részleteket árul el Szijjártó és Murray McCully új-zélandi külügyminiszter kapcsolatáról is. A cikk szerint tavaly augusztusban a magyar tárcavezető saját nyaralójában látta vendégül kollégáját.

hirdetés

Bár a napilap erre nem tér ki, a hazai sajtóban Szijjártó új-zélandi vizitje azután keltett nagy visszhangot, hogy a külügy közölte: a magyar Eximbank irreális, mintegy 720 millió dolláros (körülbelül 207 milliárd forintos) hitelkerettel ösztönözné magyar cégek belépését az új-zélandi piacra.