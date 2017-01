Szorul a hurok az izraeli kormányfő nyaka körül

Három órán át hallgatták ki a korrupcióellenes hatóság ügynökei hétfő este saját otthonában Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt. Hogy mire jutottak, arról egyelőre kevés az információ. A rendőrség közleményében szinte csak a kihallgatás tényét ismerte el, maga a miniszterelnök pedig ártatlanságát hajtogatja, és persze próbálja politikai támadásként, az ellene indított lejárató hadjárat részeként beállítani az egész ügyet. A konkrétumokkal kapcsolatban valamiért meglehetősen szűkszavú.

A szálak a Zsidó Világkongresszusig vezetnek?

Amit tudni lehet, hogy több éve tartó nyomozás után, több mint ötven tanú kihallgatását követően Netanjahut „üzletemberektől” kapott ajándékok, szívességek jogtalan elfogadásával gyanúsítják. Hogy pontosan ez mit, mennyit és kiket takar, arról egyelőre csak találgatnak. Az egyik ilyen lehetséges üzletemberként Ronald Laudert, az amerikai milliárdost – családjához köthető az Estée Lauder cég – és a Zsidó Világkongresszus elnökét emlegetik. Netanjahu és Lauder közeli kapcsolatát sosem rejtették véka alá. A bizalmat jól jelzi, hogy a kormányfő még 1998-ban a politikában és diplomáciában sem járatlan – Lauder az Egyesült Államok ausztriai nagyköveteként is szolgált – férfit bízta meg, hogy tárgyaljon az akkori szíriai elnökkel, Háfez el-Aszaddal. Azt is tudni lehet, hogy a rendőrség még szeptemberben Laudert is kihallgatta, azt viszont egyelőre nem, hogy terhelően vallott-e.

Eddig keveset tudni a vád súlyáról is. Az izraeli sajtó is mindössze arról ír, hogy Netanjahut több százezer sékel értékű ajándékok jogtalan elfogadásával gyanúsítják. Azt nyilvánvalóan a törvény szigorúan szabályozza, hogy mi a teendő a kormányfőként és politikusként kapott ajándékokkal, más kérdés, hogy csupán ezek bejelentésének elmulasztásáról vagy esetleg a sokkal súlyosabb vesztegetési kísérletről van-e szó. Az ügyben érintett lehet a családja is, állítólag hamarosan fia is kihallgatásokra számíthat.

Korrupt politikusok Az izraeli népjóléti minisztert, Hajím Kacot is kihallgatta a rendőrség. Az ugyancsak a kormányzó jobboldali Egyesülés (Likud) párthoz köthető politikus már korábban is gyanúba keveredett, miután azzal vádolták, hogy belső információkat használt fel nyerészkedésre: mintegy 75 ezer dollárt kaszált azon, hogy előre értesült két cég összeolvadásáról, és bevásárolt a részvényekből. Most izraeli sajtóértesülések szerint még komolyabb váddal, vesztegetéssel néz szembe. A közelmúltban jó néhány izraeli politikusnak meggyűlt a baja a törvénnyel. Ehúd Olmert, Izrael előző kormányfője jelenleg börtönbüntetését tölti, amelyet korrupciós ügyek miatt mért rá a bíróság, miután sikerült rábizonyítani 60 ezer sékel csúszópénz elfogadását még miniszterelnöksége előtti politikusi időszakából. Móse Kacav, aki 2000 és 2007 között volt az ország elnöke, öt év után tavaly év végén került szabadlábra, mivel a vád szerint a kilencvenes években, még miniszterként megerőszakolta egy beosztottját, elnökként pedig két nőt is zaklatott. (MN)

Ugyanakkor nem ez az első eset, hogy az izraeli miniszterelnök körül gyanús ügyletek miatt nyomoznak, bár rábizonyítani eddig még nem sikerült semmit. A legnagyobb port az verte fel, amikor kiderült, hogy pénzt fogadott el Arnaud Mimran francia milliárdostól, akit azóta nyolc év börtönbüntetésre ítéltek adócsalásért. A francia üzletember azt állította, hogy 1 millió eurót adott Netanjahunak és pártjának kampánycélokra 2009-ben – ami már önmagában is jogellenes lett volna, az izraeli törvények ugyanis tiltják az ekkora adományt. A kormányfő azonban ennél jóval kisebb összegre, alig 40 ezer dollárra emlékezett, ráadásul szerinte jóval korábban, 2001-ben kapta, mikor nem volt hivatalban, és a tetejébe egyáltalán nem kampánycélokra. A vádaskodásból mindenesetre végül nem lett semmi kézzelfogható.

Tavaly év végén egy másik korrupciós botrány is árnyékot vetett a politikusra. Kiderült ugyanis, hogy ügyvédje és bizalmasa egyben a zsidó állam haditengerészete számára beszerzendő német tengeralattjárók gyártójának helyi ügynökét is képviseli. A 1,5 milliárd dolláros üzlet kapcsán végül a kormányfőt nem vádolták meg, ügyvédje ellen viszont összeférhetetlenség vádjával vizsgálódnak.

A feleség pitiáner ügyei

De Netanjahu gyakran sokkal kisebb volumenű, mondhatni piti ügyekbe is belekeveredett. Tavaly például kiderült, hogy tékozló módon, gyakran családjával együtt utazgatott külföldre közpénzből. Legemlékezetesebbek mégis talán a feleségéhez, Szárá Netanjahuhoz köthető botrányok, melyeknek se szeri, se száma. Volt például, hogy a „first lady” az állami pénzen vett italok után visszamaradt üres üvegeket váltotta vissza saját zsebre. Máskor a kormányfői rezidenciába rendelt ülőgarnitúrát, amelyet aztán inkább saját villájukba vitetett. Az pedig már csak hab a tortán, hogy kiderült: három hónapon át minden szombaton megemelt hétvégi díjszabásért javításra rendelték a közpénzből fenntartott házukba a villanyszerelőt, illetve hogy havi 6 millió forintnak megfelelő összeget költöttek el a takarítószolgálatra.

A Forbes magazin becslései szerint egyébként Benjamin Netanjahu Izrael negyedik leggazdagabb embere, vagyonát 11 millió dollárra teszik. Tavaly nyilvánosságra hozott adatok szerint miniszterelnökként fizetése „csak” nagyjából 12 500 dollárnak felel meg (3,75 millió forint), ebből azonban minden költsége után mintegy 4500 dollárt visz haza.