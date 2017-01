Találtunk két magyart, akik ott lesznek Trump beiktatásán

Ma elkezdődik Washingtonban a negyvenötödik amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és két magyar biztos lesz az eseményen. Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke és Szilágyi Béla alelnök mind a négy hivatalos programra kapott meghívót. Ma este győzelmi fogadással kezdődik az eseménysorozat, holnap immár a hivatalos program részeként koncert is lesz, majd pénteken jön a konkrét beiktatási ceremónia a felvonulással. Ezt követően este bált rendeznek, amelyet az elnök és felesége nyitótánca indít. Utóbbi programon kötelező a szmoking, és természetesen mindegyik eseményen szigorú biztonsági intézkedések lesznek érvényben az elnöki részvétel miatt.

A beiktatási ceremóniára szóló belépő Fotó: Lukács Csaba / Magyar Nemzet

A két magyar vezető családjával már több mint egy éve az amerikai fővárosban él, ahol egy globális segélyszervezet, a Baptist Respond 24 felállításán dolgoznak. Mint azt a novemberi elnökválasztás idején megírtuk, Szenczy Sándor a Republikánus Pártban speciális tagsággal rendelkezik, és támogatta Donald Trump elnöki kampányát.

Lapunk kérdésére Szenczy elmondta: eddig négy amerikai elnökkel találkozott, részt vett az idősebb Bushsal közös kerti partin, s a Fehér Házban is imádkozott már az akkori first ladyért, valamint a Pentagonban is vezetett több alkalommal imareggelit. Az Államokban élő több mint 42 millió baptista gyülekezeti tag – ez családtagokkal, szimpatizánsokkal 100 millió embert, a hatalmas ország lakosainak közel egyharmadát jelenti – nagy befolyással rendelkezik a Republikánus Pártban, valamint a szenátusban és a kongresszusban is. Különösen erősek a déli baptisták (Southern Baptist Convention), ők alkotják a konzervatív párt kemény magját. Bizonyára nem véletlen, hogy Billy Graham baptista tiszteletes tizenegy amerikai elnök lelki gondozója volt, és fia, a szintén baptista Franklin Graham a mostani megválasztott elnök, Donald Trump beiktatásában aktívan is részt vesz.

Szenczyt a republikánus kapcsolatainak köszönhetően hívták meg az eseményre, így több alkalommal is lesz lehetősége a megválasztott amerikai elnökkel, alelnökkel és a politikusok feleségeivel találkozni.

Szenczy Sándor baptista lelkész, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A Baptista Szeretetszolgálat vezetője kérésünkre elmondta: Magyarországon a baptisták a negyedik legnagyobb keresztény felekezetként, a reformáció harmadik ágaként történelmi kisegyházi státusban vannak. (Hivatalosan 1905-ben ismerte el őket a magyar parlament, miközben már 1843 óta létrejöttek a modern magyar baptista közösségek szervezetei, az anabaptisták pedig már az ötszáz évvel ezelőtti reformáció után kis idővel megjelentek országunkban.) A mintegy háromszáz baptista gyülekezetbe egyes számítások szerint mintegy százezer ember jár – a kiskorúak, mivel e vallás hívei elutasítják a gyermekkeresztséget, nem számítanak hivatalos tagnak –, így Magyarország lakosságának közel egy százalékát alkotják. Ennek megfelelő nagyságrendű a nevelési-oktatási és a szociális rendszerben való szerepvállalásuk, amire a legnagyobb biztatást a jelenleg hivatalban lévő kormánytól kapták.

A reformáció ötszáz éves ünnepségsorozatába illeszkedik az idén nyáron Debrecenben sorra kerülő magyar baptista világtalálkozó, amelyre amerikai baptista szenátorokat és képviselőket is meghívtak.