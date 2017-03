Tatáról a Bakonyba vonatozott a Buffalo Soliders

Mára virradó éjjel fölpakolt a tatai vasútállomáson és a Bakonyba, pontosabban a honvédség központi gyakorló- és lőterére települt át a Magyarországra március elején érkezett amerikai alakulat – tudtuk meg. Járműveiket a reggeli órákban pakolták le a hajmáskéri vasúti rakodónál. A 4-10 páncélos felderítő zászlóalj Apache századának fő ütőerejét tizenkét darab M3 Bradley lánctalpas felderítő harcjármű jelenti, de a kontingensnek része néhány régebbi M113-as alvázra telepített 120 milliméteres aknavető is, valamint logisztikai kiszolgáló járművek, tehergépkocsik és tankerek. Az alegység annak a 3. páncélos dandár harccsoportnak a része, melyet az év elején telepítettek át Európába az amerikaiak, hogy elrettentsék Oroszországot a NATO keleti szárnya elleni esetleges támadástól, aminek a lehetőségét az ukrajnai események óta több tagállam – jelesül Lengyelország és a baltiak – napirenden tart a szövetségben. Az amerikai dandár saját technikájával kelt át az óceánon, és kilenc hónapon át marad, részt vesz a NATO idei legnagyobb, Saber Guardian nevű hadgyakorlatán, majd egy ugyanilyen fegyverzetű dandár váltja le. Az úgynevezett Atlanti Eltökéltség hadműveleten belül az Apache század ideiglenes magyarországi tartózkodása egy kompromisszumos megállapodás eredménye. Az amerikaiak eredetileg négy M1 Abrams harckocsit és nyolc M2 Bradley harcjárművet állandóan a tatai laktanyába vontak volna előre, hogy a gyakorlatokra ne kelljen minduntalan ide szállítani, de ezt a magyar kormány nem akarta vállalni, nehogy ártson vele az orosz kapcsolatnak. Különbség az is, hogy az előző évek hasonló magyarországi gyakorlatain itt járt, Bradley harcjárművekkel felszerelt amerikai alakulatok még nem saját technikával jöttek, hanem azokat németországi raktárakból vételezték itteni tevékenységük idejére.

Noha manapság – nyilvánvalóan politikai okokból – már nem domborítják ki annyira, a 4-10-es zászlóaljat magában foglaló 10. felderítő ezred (10th Cavalry Regiment) a Bob Marley dalából ismert buffalo soliders, azaz fekete katonák hagyományait viszi tovább. Ők alkották azokat az akkor még lovas (innen ered a máig használt cavalry kifejezés) alakulatokat, amelyek a polgárháború utáni időszakban oroszlánrészt vállaltak az indián őslakosokkal szembeni harcokból, ami az Egyesült Államok nyugati terjeszkedésének, példátlan ívű fejlődésének kulcsa volt. Miközben az amerikai kortárs társadalom „néger lovasságként” emlegette őket, a reggae királyának köszönhetően később világszerte elterjedt elnevezés az ellenségtől ered. Állítólag a katonák göndör fürtjei emlékeztették a komancsokat a bölények szőrzetére, és ebből származik a buffalo soliders. Egy másik történet szerint a kifejezés a katonák szívósságára utal: 1867-ben John Randall közlegény, miközben két civil kísért vadászatra, egymaga 13 sájent ölt meg, miközben egy lövést és 11 lándzsaszúrást kapva túlélte az összecsapást. A lovát kilőtték alóla, a civilek pedig még az ütközet elején elestek. Az alakulat jelvényében máig megtalálhatjuk a bölényt, alatta a felirat: „készenlétben és elöl”.

Tatán az amerikaiak alacsonyabb, raj és szakasz szintű gyakorlatokat végeztek a honvédség helyi 25. lövészdandárának katonáival, de még a Terrorelhárítási Központ (TEK) is megjelent az elmúlt hetekben Szomódon. A „nagy zajhatással járó lőgyakorlatok” a környező településeknek megküldött nyilvános – de az interneten érdekes módon nem elérhető – értesítő szerint néhány nap reggeltől estig zajlottak, volt hogy napnyugta után is. A harcjárművek, köszönhetően a lánctalpaikba illesztett gumibetéteknek, rövid szakaszon kimerészkedtek a közútra is, amikor a laktanyából a lőtérre vonultak át. Visszafelé helyeként sarat is felhordtak, olajat is csöpögtettek. Az Apache század a 4-10 Facebook oldalának tanulsága szerint múlt pénteken – amikor a honvédelmi tudósítók az új magyar kiképző gépek átadásával volt elfoglalva Szolnokon – még statikus kiállítást is szervezett Tatán, ahol óvodáscsoportok is megismerkedhettek a hazánkban ideiglenesen állomásozó, arcukat álcafestékkent bekent katonákkal.

A Bakonyban szintén magyar alakulatokkal közösen, de már magasabb, század- majd zászlóaljszinten folytatódnak a gyakorlatok, melyeket az amerikai alakulat után Buffalo Ride fedőnévvel illetnek az idei NATO-nómenklatúrában. Április 13-án talán a sajtó is lehetőséget kap, hogy közelebbről megismerkedjen tevékenységükkel.