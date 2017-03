Tengerészgyalogság: a kevesek, a büszkék és a bosszúpornó

A nők aránya hat százalék a tengerészgyalogságnál Fotó: Scott Olson

Donald Trump migrációs lépéseinek, személyzeti ügyeinek példátlanul hangos sajtóvisszhangjában nem volt könnyű észrevenni az elmúlt napokban azt a vihart, ami az amerikai tengerészgyalogság háza táján kerekedett. A legkeményebb alapkiképzéséről ismert „negyedik amerikai haderőnem”, amely toborzóreklámjaiban gyakran aposztrofálja magát a „kevesek és büszkék” közösségének, rendkívül kellemetlen helyzetbe került – ezúttal odahaza.

Tesztoszteron-túltengés

Történt ugyanis, hogy több nő, aki vagy maga is teljesített-teljesít szolgálatot a tengerészgyalogságnál, vagy kapcsolatban volt-van férfi tengerészgyalogosokkal, felfedezte: a Facebook közösségi portál Marines United (egyesült tengerészgyalogosok) csoportjában intim fotókat tettek közzé róluk, többször szakítás utáni bosszútól vezérelve. Az angolszász szóhasználat ezt hívja „revenge porn”-nak, azaz bosszúpornónak, ami már számos országban büntetendő cselekmény. Ráadásul a megosztást követően a „bajtársak” nem fukarkodtak olyan kommentekkel, amelyekben ők is részletezték, hogy mit tennének az adott hölggyel. Persze a szervezet úgymond követelményrendszeréhez tartozó tesztoszteron-túltengés és alfahím személyiség jegyében nemcsak meghitt szexuális együttlétről fantáziáltak hozzászólásaikban az egyenruhások, hanem durvább dolgokról is: például arról, hogy egy ütéstől elkábult nővel mit lehet megtenni.

A jelzések nyomán a haderőnem vezetése intézkedett, és az amerikai katonai-ipari-titkosszolgálati komplexummal szoros viszonyt ápoló Facebook lezárta az oldalt, nyilvánvalóan nemcsak az áldozatok védelmében, hanem az amerikai hadigépezet presztízsében okozott károk minimalizálása érdekében is. A nők prostituáltként kezelését alátámasztó hírek a nyugati világban ugyanis fontos propagandaeszközzé válnak a szélsőséges iszlám szervezetek kezében, amikor a világban a konzervatív berendezkedés, a hagyományos nemi szerepek fenntartása mellett érvelnek. Gyors cselekvésre volt szükség már csak azért is, mert az Egyesült Államok és szövetségesei intenzív információs háborúban állnak Oroszországgal és Kínával is, amelyek szintén nem haboznak felhasználni az ilyen botrányokat a legerősebb nagyhatalom és haderejének kettős mércéjére, amellyel démonizálja ellenségeit, miközben még saját háza táján sem tud rendet tartani.

Ha jön az NCIS…

Az ügyben az amerikai „kulturális export” révén világszerte ismert tengerészeti bűnügyi nyomozók (NCIS) intézkednek, egyelőre több tucat olyan személy ismert, akik áldozattá váltak. Az érintett, aktív szolgálatot ellátó tengerészgyalogos nők számára nem mellékesen fokozott biztonsági kockázatot is jelenthet nyilvános kitettségük, hiszen nem tudható, hogy kik mentették el a képeket esetleges jövőbeli ellenséges felhasználás céljával. Az iszlamisták kiterjedt informatikai apparátusa éppúgy, mint az Egyesült Államokkal szemben ellenséges hatalmak hírszerző szervei minden szolgálatot teljesítő amerikai egyenruhás személyes adataira kíváncsiak, sebezhető pontokat keresve.

A személyi állománnyal szembeni szigorú elvárások miatt a nyomozás akár ezres nagyságrendben (a Marines United csoport tagjainak a száma elérte a harmincezret) is eredményezhet felelősségre vonási eljárásokat. Megfigyelők megjegyzik: nem elszigetelt esetről, hanem jelenségről van szó, és a nemi egyenlőségi törekvések jegyében példátlan jogi-szervezeti intézkedéseket hozó Pentagon sem tud áttörést elérni.

