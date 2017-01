Theresa May elárulta a privát véleményét Trumpról

Theresa May szerint elfogadhatatlanok a következő amerikai elnök, Donald Trump korábbi megalázó kijelentései a nőkről.

A brit miniszterelnököt a Sky News hírtelevízió vasárnapi interjúműsorában arra kérték, hogy „miniszterelnöki mivoltát egy pillanatra elfelejtve, nőként” fejtse ki véleményét Trump sokat bírált lealacsonyító kijelentéseiről, különös tekintettel arra, hogy egyelőre meg nem erősített hírek szerint hamarosan – állítólag már februárban – hivatalos látogatáson keresi fel Trumpot a Fehér Házban.

Theresa May kijelentette, hogy ő is elfogadhatatlannak tartja a következő amerikai elnök e kijelentéseit. Hozzátette ugyanakkor, hogy Donald Trump már bocsánatot kért, és maga is elfogadhatatlannak minősítette saját korábbi szavait.

A brit kormányfő szerint a brit–amerikai kapcsolatok messze túlmutatnak a mindenkori amerikai elnök és a mindenkori brit kormányfő személyes viszonyán. A két ország különleges kapcsolatrendszerének alapját a közösen vallott értékek adják, és éppen ez teszi lehetővé, hogy a brit kormány tudassa az Egyesült Államokkal, ha nem ért egyet bármivel, amit az amerikaiak tesznek – mondta Theresa May.

Hozzátette: már két „nagyon jó, pozitív megbeszélést” tartott Donald Trumppal.

Nem volt zökkenőmentes az indulás

Trump és London kapcsolatai mindazonáltal nem indultak túl jól.

Egybehangzó londoni sajtóértesülések szerint a brit kormányon belül például jelentős visszatetszéssel fogadták, hogy tavaly novemberi választási győzelme után Trump kilenc más külföldi vezetőt hívott fel telefonon, mielőtt Theresa May brit miniszterelnököt kereste volna, azt pedig különösen nehezményezték Londonban, hogy Trump a brit politikusok közül elsőként Nigel Farage-t, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) volt vezetőjét fogadta.

Trump komoly diplomáciai botrányt is keltett azzal a nyilvános felvetésével, hogy Nigel Farage lehetne Nagy-Britannia washingtoni nagykövete.

Ezt a felvetést, amelyet Trump a Twitter üzenőportálon tett közzé novemberben, a Downing Street annak idején feltűnően indulatos közleményben utasította vissza, hangsúlyozva, hogy a washingtoni nagyköveti poszton „nincs üresedés”, Nagy-Britanniának „kiváló nagykövete van” az amerikai fővárosban, és a brit nagyköveteket „alapelvszerűen” Nagy-Britannia nevezi ki.

A UKIP – amelynek éléről Farage november végén távozott nem először, de akkori nyilatkozatai szerint immár véglegesen – a legnagyobb EU-ellenes brit politikai erő, és számos kérdésben éles vitában áll a kormányzó brit Konzervatív Párttal.