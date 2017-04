Tiltólistán a húsvét a csokióriásnál?

Törölte a húsvét szót közös húsvéti akciójából a Cadbury és a brit nemzeti parkok és kulturális értékek fenntartója, a National Trust, a felháborodás nyomán az egyikük a közélet vallástalanításának bűnében maradt.

A nagy múltú, Birminghamből indult édességgyártó az elmúlt évekhez hasonlóan az idei húsvétra is országos csokitojás-keresést szervez gyerekeknek, ám neve most nem húsvéti tojáskeresés, hanem nagy brit tojásvadászat. Az anglikán egyháznak viszont nem nagyon tetszett az akció, szerintük a reklámkampány a hitnek a húsvét ünnepéből való kiiktatásáról szól. York érseke ennél tovább ment, azt mondta, a Cadbury leköpte a cég szigorú keresztény elvek szerint élt alapítójának, John Cadburynek a sírját. John Sentamu felidézte, hogy a kvéker hagyományokat követő vállalkozó család annak idején hogyan juttatta megélhetéshez az ipari forradalom folyamán elszegényedett családokat, templomot épített, mintegy mellesleg útjára indítva egy világmárkát, Nagy-Britannia egyik legkeresettebb imázs-termékét.

A „tojás-gate-re” természetesen a Cadbury és tulajdonosa, az amerikai Mondelez is reagált. A cég azt írta, a lépéssel a nem keresztények felé is nyitnak, hitre való megkülönböztetés nélkül meghívva az embereket a nassolásra.

Az egyesek részéről bojkottot is magában foglaló felháborodás nyomán a National Trust korrigált, az akciót már a húsvét szó megtartásával hirdeti honlapján. A helyzet ugyanakkor nem egyértelmű a Cadbury esetében, a cég brit honlapján több helyen, a menüsorban és számos aloldalon is ott „éktelenkedik” a húsvét szó, de találni olyan reklámfilmet is, amelyet húsvéttalanítottak, és benne csak a tematikus nap neve, a nagy brit tojáskeresés elnevezés olvasható.

A Twitterre rátalált dühös fogyasztók azt is nehezményezik, hogy magukról a csokitermékekről is elmaradozik a húsvét szó. Az ügyet a legelsők között tálaló The Daily Telegraph online gyorsfelmérése szerint az emberek 91 százaléka tartja úgy, hogy a húsvét lényege, igazi értelme elveszett az elüzletiesedett világban.

A vita hőfokát kellően jelzi, hogy sietve reagált Theresa May kormányfő is, aki nevetségesnek nevezte a húsvét szó eltávolítását. „Nem tudom, mit gondolnak magukról, a húsvét nagyon fontos ünnepe a keresztényeknek” – fakadt ki az ITV hírműsorában. A kormányfő talán kicsit elsiette állásfoglalását, mert a cég tényleg nem törölte mindenhonnan a szót.

A pár éve amerikai tulajdonba került céget nem először sújtja a népharag. A net népe előkotort az internet bugyraiból egy fotót a Cadbury Ázsiáért és a csendes-óceáni térségért felelős részlegétől, amelyen egy férfi halal-tanúsítványt mutatva ajánlja a cég csokoládészeleteit. A Cadbury azzal védekezett, hogy csak afelől győzték meg a muszlim hitű fogyasztóikat, hogy problémamentesen ehetnek a csokiból. Az itteni ügy háttere, hogy Malajziában 2014-ben elterjedt: sertésből származó DNS-maradványokat tartalmaznak a Cadbury-termékek.