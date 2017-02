Titkos akciót hajtottak végre az oroszok

Oroszország új robotrepülőgépeket telepített annak ellenére, hogy washingtoni tisztségviselők kifogásolták ezt, hangoztatva: a lépés megsérti a fegyverzetkorlátozási egyezményt, amely az Egyesült Államok és Oroszország számára is megtiltja a közép-hatótávolságú robotrepülőgépek alkalmazását – olvasható a The New York Times című lap internetes oldalán.

Az Egyesült Államok már 2014-ben arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország megsérti a földről indítható közép-hatótávolságú rakétákról 1987-ben kötött egyezményt, mivel akkor Washington szerint kísérletet hajtott végre új robotrepülőgépekkel. A The New York Times információi szerint most amerikai tisztségviselők megállapították: ezek az SSC–8-as típusú robotrepülőgépek már bevetésre készen állnak, titokban már telepítették őket.