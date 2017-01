Tizenegy halott a georgiai tornádóban

Georgiában, ahogy az Egyesült Államok déli partvidékén gyakoriak a tornádók, tavaly októberben is komoly pusztításokat okozott. Itt kasztasztrófavédelmisek a georgiai Savannahban 2016. október 8-án egy tornádó után

Ítéletidő tombol az Egyesült Államok déli részén, a Georgia szövetségi államon áthaladó tornádó tizenegy ember halálát okozta s további huszonhárman megsebesültek – jelentette a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva a brit közszolgálati BBC. A szintén déli Mississippi államban négy fő vesztette életét a szélsőséges időjárás miatt. Ott az adatok szerint 218 kilométer per órás szél tombolt. Az észak-karolinai Charlotte városában közben a viharral összefüggésben arról érkezett jelentés, hogy egy nap leforgása alatt 13,6 centiméter csapadék esett.

A tornádók miatt kiadott riasztás továbbra is érvényben marad, Georgia mellett Florida partjainál is lehet heves széllökésekre számítani. A helyi katasztrófavédelem közben a Facebook-oldalán kitett egy infografikát is arról, hol nem érdemes tartózkodni tornádó idején.

