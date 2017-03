Tízezrek tüntettek a maffia ellen Olaszországban

Több mint 25 ezren gyűltek össze kedden a dél-olaszországi Locri kisvárosban, hogy tiltakozzanak a maffia ténykedése ellen és megemlékezzenek a szervezett bűnözés áldozatairól.

A megmozdulást Luigi Ciotti atya, a Libera maffiaellenes mozgalom vezetője szervezte, aki évek óta küzd a szervezett bűnözés ellen.

Locri a calabriai szervezett bűnözés, a ’Ndrangheta egyik fellegvára. Az olasz sajtó jelentése szerint a demonstráción részt vettek a maffia több száz áldozatának hozzátartozói is, nemcsak Olaszországból, hanem szerte Európából. Jelen volt továbbá Pietro Grasso, a szenátus elnöke is, aki korábban sikeres karriert futott be a palermói maffiaellenes ügyészségnél.

„Dél-Olaszországban nagyon sok ember gyűlöli az állami intézményeket, és inkább a ’Ndranghetát támogatja, pedig a maffia felelős a szegénységért és a fejlődés hiányáért” – mondta a La Repubblica című olasz napilapnak adott interjúban Nicola Gratteri maffiaellenes ügyész, aki szintén jelen volt a Locriban szervezett megmozduláson.

A Libera 1995-ben szervezte meg először az „emlékezés napját”, amelyen azóta minden évben március 21-én a szervezett bűnözés áldozataira emlékeznek.