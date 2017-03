Több adót szeretne fizetni Soros György

Megosztás MNO, 2017. március 21., kedd 06:40

Ők a leggazdagabbak, ezért megengedhetik maguknak, hogy többet fizessenek: levélben kért magasabb adót nyolcvan New York-i pénzember az állam kormányzójától, az aláírók között ott van Soros György is. A vagyonadó bevezetése itthon is felmerült, de a kormány elhatárolódott tőle.