Több mint 3500 lopott műkincset találtak meg, és 75 embert vettek őrizetbe egy közös akcióban 18 ország hatóságai – közölte vasárnap a spanyol belügyminisztérium.

A műkincslopás és illegális kereskedelem ellen irányuló, Pandora nevű művelet során összesen 48 ezer személy után nyomoztak, 29 ezer gépjárművet és 50 hajót vizsgáltak át – írta közleményében a tárca. A spanyol csendőrök összesen 500 régészeti leletre bukkantak, amelyek közül 19-et a murciai archeológiai múzeumból loptak el még 2014-ben. Továbbá az internetes hirdetések ellenőrzése során 400, különböző korokból származó, illegális eredetű érmét is lefoglaltak.

A görög rendőrség több, a bizánci korból származó tárgyat talált meg, valamint egy értékes, XVIII. századi Szent György-képnek is a nyomára akadt – részletezte a minisztérium. A műveletet, amelyet még tavaly november végén hajtottak végre, de csak most számoltak be róla, Spanyolország és Ciprus közösen irányította. A két országon kívül részt vett még benne Ausztria, Belgium, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Németország, Görögország, Olaszország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szerbia, Svájc és az Egyesült Királyság.

A spanyol belügyminisztérium kitért arra is, hogy az akciót az Europol szakértőkkel, az Interpol pedig 50 ezer ellopott műkincset tartalmazó adatbázisával segítette, amely lehetővé tette a műtárgyak eredetének gyors azonosítását. A Pandora műveletben közreműködött a Vám Világszervezet és az UNESCO is.