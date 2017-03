Több mint tízezer menekültet fogadott be Ausztrália

Ausztrália több mint tízezer szíriai menekültet már befogadott abból a tizenkétezerből, akik befogadását vállalta – jelentette szerdán a helyi sajtó.

Malcolm Turnbull miniszterelnök szerda este fogja bejelenteni a hírt a canberrai parlamentben, ám a News Corp már reggel arról számolt be, hogy több mint tízezer szíriai már le is települt az országban, és a többiek „is már úton vannak”. A híradás szerint sokáig tartott a menekültek letelepítése, mindegyiküket többször átvilágították, mert a kormány biztos akart lenni abban, hogy nem szivárognak be velük szélsőséges nézeteket valló terroristák.

A több mint tízezer befogadott Új-Dél-Wales államban telepedett le, a helyi miniszterelnök vállalta ugyanis, hogy minden menekült letelepedhet az államban. A News Corp szerint már mind a tizenkétezer vízumot kiállították a befogadandó menekülteknek. A csatorna szerint a befogadott menekültek többsége szíriai keresztény.

Ausztrália migrációs politikája a szigorúbbak közé tartozik. Az országba hajóval illegálisan bejutni próbáló menedékkérőket csendes-óceáni szigeteken, külföldön, táborokban tartják, és akkor sem léphetnek be az országba, ha menekültstátust kapnak, hiszen Canberra álláspontja szerint a táborokban már nincsenek veszélyben. Ezeken a helyeken viszont jogvédők szerint embertelen körülmények uralkodnak.