Tőkés: Az RMDSZ a barikád rossz oldalán áll

Tőkés László szerint a romániai büntetőtörvények rendeleti módosítása miatti tömegmegmozdulások közepette a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a barikád rossz oldalán áll. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke egy pénteki, nagyváradi sajtótájékoztatón beszélt erről.

Az európai parlamenti képviselő úgy értékelt, hogy az 1989 utáni legkiterjedtebb romániai utcai megmozdulások az RMDSZ ellen is szólnak mindaddig, amíg a szövetség támogatja a kormányt, a kormánypártokat, és nem hajlandó egyértelműen elítélni a tüntetések okát képező sürgősségi kormányrendeletet és törvénytervezetet.

„Ne rántsák magukkal a magyar közösséget egy olyan politikába, amely a magyarság érdekei ellen szól. Az RMDSZ-nek fel kell hagynia a korrupt politika hallgatólagos támogatásával” – jelentette ki Tőkés László. Hozzátette: amikor kimegy az utcára, és látja a tüntetőket, magyarként szégyelli magát az RMDSZ helytelennek vélt álláspontja miatt. Szerinte a szövetségnek a korrupcióval kapcsolatos álláspontját tükrözi az a tény is, hogy szombaton az RMDSZ Ezüstfenyődíjjal tüntette ki a korrupciós bűncselekmények miatt alapfokon már elítélt Olosz Gergely volt szenátort. Úgy véli: nem lehet, hogy a szövetség ugyanazzal a kitüntetéssel jutalmazza az általános elismerésnek örvendő Böjte Csaba ferences szerzetest és Olosz Gergelyt.

Az RMDSZ nem ért egyet a kormánnyal

Az RMDSZ szerdán közleményben tudatta: nem ért egyet a román kormány döntésével, amely kedd este sürgősségi kormányrendelettel módosította a büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárást. A szövetség a büntetőjog parlamenti módosítását javasolta, de közleményében nem tért ki arra, hogy a nézetkülönbség miként hat ki a kormányhoz fűződő viszonyára.

Tőkés László a Gyergyószéki Székely Tanácsnak arra a kezdeményezésére is kitért, hogy polgári kezdeményezésként nyújtsák be a parlamentben Székelyföld autonómiastatútumának a tervezetét. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz szükség erre, mert a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a vele szövetséges Magyar Polgári Párt képviselői maguk nyújtják be a tervezetet. Sérelmezte ugyanakkor azt a „zsigeri” autonómiaellenességet, amely a tervezet kapcsán a román politikai elit szintjén megmutatkozott.

Az EMNT elnöke azt is sérelmezte, hogy Klaus Iohannis Strasbourg-ban példaértékűnek mondta Románia kisebbségpolitikáját, és ezt az RMDSZ kisparlamentje – mely szombaton ülésezett – szó nélkül hagyta. A román államfő kijelentése Tőkés szerint Nicolae Ceausescu diktátor kijelentéséhez hasonlítható.