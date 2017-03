Továbbra is rengetegen várnak menekültstátusra

Miközben a törökökkel kötött alkutól az Európára nehezedő migrációs nyomás mérséklődését várták, valójában a menedékkérők száma alig csökkent 2015-ről 2016-ra. Ha pedig a törökök semmisnek nyilvánítják a Brüsszellel kötött egyezségüket, tovább súlyosbodhat a helyzet a már így is túlterhelt görög menekülttáborokban.

Több mint 60 ezer menekült tengeti napjait ezekben a percekben is Görögország-szerte, az Égei-tenger szigetein közülük 14 ezren várják a csodát, ami duplája az itt található menekülttáborok befogadóképességének – írja az athéni kormány adataira hivatkozva a The Guardian. Mindezt egy évvel azután közölték, hogy az Európai Unió megállapodott Ankarával arról, pénzért cserébe segít megállítani a tengeren át a Törökország felől érkező migránsáradatot. Az egyezség bizonyos szintig hatékonynak bizonyult, hiszen 2015-ben egy-egy hétvégén akár 10 ezren is érkezhettek Leszboszra, mára ez lecsökkent nagyjából napi 40-100 főre. Ahogy a Magyar Nemzetnek interjút adó Elmar Brok néppárti európai parlamenti képviselő fogalmazott, az egyedüli oka annak, hogy emberek már nem fulladnak bele tömegével az Égei-tengerbe, az, hogy Törökország fellép az embercsempészek ellen.

Csakhogy a görög szigeteken már így is elég nagy a baj. Jogvédő szervezetek közös jelentése szerint a tavalyi év során a túlterhelt helyeken történtek halálesetek, öngyilkossági kísérletek, öncsonkítások, többen pedig szexuális erőszak elszenvedőivé váltak. A Save the Children nevű, gyermekek jogait védő csoport szerint ráadásul a mentális betegségek is egyre gyakoribbak a zsúfolt, és igencsak lehangoló létesítményekben. Az Amnesty International a törökökkel kötött paktum évfordulóján odáig ment, hogy kijelentette, az alku nem jelent kevesebbet, mint hogy Európa vezetői „kivásárolták magukat” a jogi kötelezettségeik alól.

Jogvédők szerint a görög szigeteken a menedékkérők fogadására kiépített rendszert eleve úgy hozták létre, hogy minél gyorsabban vissza lehessen küldeni őket Törökországba.

Alexander Winterstein, az Európai Bizottság helyettes szóvivője pénteken ugyanakkor arról beszélt, hogy az egy évvel ezelőtt létrejött migrációs megállapodásnak kézzelfogható eredményei vannak, többek közt lényegesen gyengítette az embercsempészek üzleti modelljét. Kijelentette: az Égei-tengeren vállalt veszélyes átkélések folyamán a megállapodást megelőző évben mintegy 1150-en, a megállapodást követő egy évben pedig legfeljebb 80-an vesztették életüket.

Ugyanakkor, bár a törökök felől most kevesebben jönnek, a migrációs válság korántsem csillapodott le olyan mértékben mint azt többen várták volna. Az Eurostat hivatalos statisztikái szerint 1 257 030-en kértek menedékjogot az Európai Unió valamely tagországában, 2016-ban ez a szám mindössze bő ötvenezerrel csökkent, és így is elérte az egymillió kétszázezret.

A menedékkérelmek 60 százalékát, mintegy 722 ezret Németországban adták le, de Görögországnak is jutott 49 ezer. Magyarországon jókora csökkenést lehet látni, a 2015-ös 174 435-ről a beadványok száma 28 215-re esett vissza. A 2016-os év végén nagyjából egymillió kérelem várt elbírálásra.

A tavaly érkezett menekültek közül nem meglepő módon a szíriaiak voltak a legtöbben (334 ezren), őket az afgánok (183 ezer ember), és az irakiak követik, 127 ezren.