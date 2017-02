Trump: A hamis híreket közlő média az amerikai nép ellensége

„A hamis híreket közlő média (a kudarcos New York Times, a CNN és az NBC) nem az én ellenségem, hanem az amerikai népé. BETEG DOLOG” – írta, utóbbi kifejezést így, csupa nagybetűvel.

A bejegyzést aztán törölték, majd negyedórával később az elnök újabb változatot tett közzé, bővítve a korholt médiumok körét. „A hamis híreket közlő média (a kudarcos New York Times, az NBC, az ABC, a CBS és a CNN) nem az én ellenségem, hanem az amerikai népé” – olvasható az új változatban, amelyben már az ABC és a CBS televízió is szerepel.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!