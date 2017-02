Trump ellenére is fontos partner Amerika

Az uniós állam- és kormányfők pénteki nem hivatalos máltai csúcstalálkozóját követően az Európa Tanács elnöke és a francia államfő is bírálta Trumpot, ugyanakkor mindenki leszögezte, fontos a jó kapcsolat az Amerikai Egyesült Államokkal, Merkel pedig megdicsérte a briteket.

Nem volt Amerika-ellenes a hangulat a megbeszélésen – kommentálta az informális csúcstalálkozó eredményeit annak szünetében Jospeh Muscat máltai miniszterelnök. Mint mondta, bár egyesek aggódnak Trump egyes döntései és megnyilvánulásai miatt, de úgy döntöttek, hogy változatlan marad az együttműködés Washingtonnal. Viszont az alapelvek védelmében mindig fel fogjuk emelni a szavunkat – tette hozzá.

hirdetés

Továbbra is elsődleges fontosságúak az Európai Unió számára a transzatlanti kapcsolatok, még ha néhány európai vezető aggódik is a Trump-kormányzat politikája miatt – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. „Nincs kétségem afelől, valamennyi uniós tagállam továbbra is rendkívül fontosnak tartja az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatok oltalmazását annak ellenségeitől” – így Tusk, aki még az értekezlet előtt az új amerikai elnököt az orosz agresszióval, továbbá az iszlám szélsőségességgel együtt az EU-t fenyegető veszélyek közé sorolta. Pénteken már óvatosabban beszélt, mondván: az unióra egyedül az veszélyes, ha „nem vagyunk elég egységesek a kihívásokkal szemben”.

Francois Hollande francia államfő pedig elfogadhatatlannak nevezte, hogy az új amerikai elnök további nyilatkozataival folytassa a nyomásgyakorlást az Európai Unióra annak kapcsán, hogy milyen legyen Európa. Azt pedig ki tudja valójában, hogy mit akar az amerikai elnök a transzatlanti kapcsolatokat illetően? – tette fel a kérdést Hollande. A francia elnök lengyel és magyar vezetőknek is üzent az AFP hírügynökség azon felvetésére, hogy ők a jelek szerint támogatják Trumpot: csak úgy lehetséges a jövő az új elnökkel, ha azt együtt alakítják ki, és Európa méltósága a tét.

Angela Merkel német kancellár a brexit kapcsán dicsérte meg Theresa May brit miniszterelnökök azért, hogy egy erős Európa mellett foglalt állást; hangsúlyozta, a többi 27 tagállamtól függ annak meghatározása, hogy Európa milyen erős és milyen jó lesz, továbbá, hogy miként oldja meg problémáit. „Németország ki akarja venni részét mindebből” – tette hozzá a kancellár.

hirdetés

Úgy vélte, Németországnak nem kell adócsökkentési versenybe kezdenie a társasági adó csökkentését elhatározó Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal.