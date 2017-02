Trump főtanácsadója háborúzna Kínával

Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok elnöke és Steve Bannon vezető tanácsadó Fotó: Carlos Barria / Reuters

Továbbra is egymást fenyegeti az Egyesült Államok és Kína, egy esetleges fegyveres konfliktus lehetősége legutóbb az amerikaiak oldalán merült fel. Bejárta ugyanis a világsajtót egy felvétel, melyen Donald Trump amerikai elnök vezető tanácsadója, Steve Bannon arról beszél: az Egyesült Államoknak nem lesz más választása, hadba kell vonulnia Kína ellen. A főtanácsadó stratégiai elképzelései még tavaly márciusban hangzottak el, Bannon akkor még a Breitbart News jobboldali hírcsatorna főszerkesztőjeként, rádióműsorában adta elő gondolatait. Bannon az amerikai történésszel, Lee Edwards-szal készített interjút, s a beszélgetés során egészen sötét jövőképet vázolt fel. – A térségben szolgáltam tengerészként. A Dél-kínai tengeren háborúzni fogunk, öt vagy tíz év múlva, nem gondolja? – mondta akkor Bannon. A The Guardian brit lap cikke szerint Bannon a felvételen arról is beszél, hogy miközben az Egyesült Államok Kelet-Ázsiában harcol, a Közel-Keleten is háborúban áll majd.

Bannon szerint alaptalan, hogy Kína nagyobb uralmat követel magának a Dél-Kínai tengeren. – Idejönnek az arcunkba, és azt mondják, hogy ez az ő saját, az ő ősi tengerük - fogalmazott akkor az elnöki főtanácsadó. Bannon Trump külügyminiszterének nézeteit osztja, márpedig Rex Tillerson, szenátusi meghallgatásán beszélt arról, hogy az Egyesült Államoknak el kell zárnia Kínát azoktól a szigetektől amiket az utóbbi években mesterségesen, a vízi útvonalak felett gyakorolt hatalmának kiterjesztése érdekében épített Peking. Tillerson szerint Kína terjeszkedése a térségben a Krím-félsziget orosz megszállásához hasonlítható.

Közben Peking is újabb jelzéseket adott le, miszerint egy fegyveres konfliktus árán is megvédi érdekeit az Egyesült Államokkal szemben. A South China Morning Post hírportál a minap szemlézte a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg korábbi közleményét, melyben a világ legnagyobb katonai szervezete a csendes-óceáni térség biztonsági helyzetét elemzi. A két-két és félmillió fős állományt foglalkoztató kínai hadsereg Donald Trump amerikai elnök beiktatásának napjára időzítette az írás közlését. Ebben a szervezet magas beosztású képviselője leszögezi, az elmúlt időszakban a térségben valószerűbbé vált egy esetleges háború kitörése. A hírportál arra is emlékeztetett, hogy a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg reformja folyamatosan zajlik, ami nagyban növeli az ázsiai ország katonai képességeit. Idéznek egy, a hongkongi Phoenix Tv-ben megszólaló kínai biztonsági szakértőt is, aki szerint Peking különösen nagy erőforrásokat fordít haditengerészetének modernizálására. A vízi képességek fejlesztésének elsőbbségét jelzi továbbá, hogy a flotta élén több személycsere is történt. A South China Morning Post szerint az új vezetők kinevezése új katonai gondolkodásra utal.

