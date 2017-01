Trump is méltatta Martin Luther Kinget

A faji megkülönböztetés ellen és az amerikai feketék jogaiért harcoló polgárjogi mozgalom vezetőjének a születésnapjához, január 15-éhez legközelebb eső hétfő ünnepnap az Egyesült Államokban. Az 1968-ban meggyilkolt politikus vasárnap lett volna 88 éves, és másnap szerte az országban megemlékeztek róla.

Mintegy kétezren vettek részt a King atlantai baptista templomában rendezett megemlékezésen, ahol Bernice King, a meggyilkolt politikus legkisebb gyermeke és Bernie Sanders vermonti szenátor mondott beszédet.

Bernice King arra bátorította az amerikaiakat, hogy „függetlenül attól, hogy ki van a Fehér Házban”, folytassák a küzdelmet mindazért, amiért édesapja is harcolt: a szeretet és az igazságosság érvényesüléséért. Bár közvetlenül nem bírálta a megválasztott elnököt, de hangsúlyozta: „a Donald Trumpok jönnek, mennek, de nekünk változatlanul meg kell találnunk azt az utat, amellyel megteremthetjük szeretett közösségünket”.

Raphael Warnock lelkipásztor és a templomban szintén beszédet mondó atlantai polgármester, Kasim Reed bírálta Trumpot, elsősorban azért, mert válaszolt John Lewis demokrata párti képviselő, polgárjogi harcos kijelentésére, aki úgy nyilatkozott, hogy Trumpot nem tekinti legitim elnöknek, mert szerinte „az oroszok választották meg”.

John Lewis képviselő egyébként egy Miamiban rendezett King-emlékünnepségen vett részt és mondott beszédet.

Kommunikációs vezetőjének tájékoztatása szerint Donald Trump hétfőn találkozik Martin Luther King legidősebb fiával, aki a Martin Luther King III nevet viseli. Korábbi tervek szerint Trump ellátogatott volna a nemrégiben megnyílt washingtoni feketemúzeumba, de ezt a vizitet más programjai miatt elnapolta.

Celebrate Martin Luther King Day and all of the many wonderful things that he stood for. Honor him for being the great man that he was!

