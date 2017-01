Trump kabinetfőnöke rádörrent a sajtóra

Kemény szavakkal bírálta az amerikai sajtót Donald Trump kabinetfőnöke, amiért szerintük a média a republikánus elnök beiktatás óta is folyamatos alá kívánja ásni az egykori médiamágnás elnökségét. Reince Priebus erről a republikánusokhoz közeli Fox News hírtelevízió vasárnapi interjújában beszélt.

hirdetés

– Az amerikai sajtó az első pillanattól kezdve folyamatosan megkérdőjelezi a legitimitásunkat. Nem fogunk ölbe tett kézzel ülni, és mindent eltűrni, szó nélkül hagyni – idézte Priebus szavait a brit Reuters hírügynökség is.

Az új adminisztráció és a hazai média közötti súrlódások már a beiktatás után elkezdődtek, amikor képeket tettek fel Barack Obama 2009-es és Trump most január 20-i beiktatásairól. Az új elnök stábja szerint ugyanis még sose voltak ennyien egy ilyen ceremónián, mint most, a sajtó viszont a két kép egymás mellé helyezésével szerette volna ezt cáfolni.

Tömeg a Capitolium előtt a beiktatási ünnepségén Washingtonban 2017. január 20-án. Fotó: Jim Lo Scalzo / MTI/EPA

Ennek kapcsán egyébként az új elnök a CIA főhadiszállásán tett szombati látogatása alkalmával is hangot adott, hazugsággal vádolva meg a vele szemben csípőből elfogult sajtótermékeket. Mint Trump fogalmazott, az új adminisztráció figyel arra, hogy a média elszámoltatható legyen.

Ami a számokat illeti, a washingtoni tömegközlekedés statisztikái szerint Obama 2009-es beiktatásának napján 782 ezren, míg most Trumpén 571 ezren váltottak jegyet a városban.

Több médium, így a The New York Times napilap, vagy a CNN hírtelevízió is tiltakozott, mondván, a részvételi adatok kapcsán körültekintőek voltak. Még a republikánus közeli Fox is úgy nyilatkozott, Trumpék a 1-1,5 milliós részvétel számát úgy vették át, hogy azt nem ellenőrizték rendesen.

hirdetés