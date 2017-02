Trump kiakadt, amiért nem forgalmazzák lánya termékeit

Az áruházlánc múlt héten jelentette be, hogy a továbbiakban nem árulja az érintett ruhákat és kiegészítőket. Tájékoztatásuk szerint a márka „teljesítménye” miatt határoztak így – írja a CNN.

Az amerikai elnök Twitteren kelt lánya védelmére, és kiemelte, hogy a Nordstrom „nagyon igazságtalanul” bánt a lányával.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!