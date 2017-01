Trump kritikája után visszatáncol a Ford

Mexikó helyett Amerikát választja új beruházása helyszínéül a Ford, így 900 millió dollárral kevesebbet fektet be.

A Ford Motor 700 millió dolláros beruházással bővíti az amerikai Michigan államban működő Flat Rock összeszerelő üzemet a következő négy évben, 700 új munkahelyet teremtve. A beruházást abból az 1,6 milliárd dolláros összegből finanszírozza, amit korábban egy új mexikói üzem felépítésére szánt – közölte az MTI.

hirdetés

A távirati iroda arról már azonban valamiért nem számolt be, hogy a Ford azután táncolt vissza a mexikói beruházástól, hogy Donald Trump frissen megválasztott, de még be sem iktatott republikánus amerikai elnök élesen kritizálta az ötletet. Trump a választási kampány alatt többször kijelentette, megválasztása esetén mindent megtesz majd a mexikói beruházás ellen. Kijelentette, ha ez mégis megvalósulna, magas adókat vet majd ki az importált járművekre.

A Ford bejelentése szerint a következő öt évben tizenhárom új elektromos hajtású modellt vezetnek be, ezekből hetet mutattak ma be. Az autógyár 2020-ig 4,5 milliárd dollárt ruház be az elektromos hajtású autókba, takarékosabb, sokoldalúbb és erősebb modellekkel egészítve ki globális termékkínálatát.

hirdetés