Trump lánya és veje is lemondásra készül

Várhatóan lemond valamennyi vállalatvezetői megbízatásáról Ivanka Trump és Jared Kushner, a megválasztott amerikai elnök lánya és veje. Minderről azután számolt be kedden az amerikai sajtó, hogy Donald Trump Kushnert nevezte ki fehér házi vezető tanácsadóvá.

Eszerint Ivanka Trump lemond a Trump-vállalatbirodalomban betöltött valamennyi funkciójáról, férje, Jared Kushner pedig szintén lemond a Kushner Companies nevű ingatlanfejlesztő cég elnök-vezérigazgatói posztjáról, valamint a New York Observer című lap kiadói vezetői megbízatásáról. Mindketten eladják részesedésüket is a cégbirodalmakban.

hirdetés

Washingtonban előző nap vált ismertté, hogy Donald Trump veje a Fehér Házban kap megbízatást: apósa tanácsadója lesz, s várhatóan elsősorban közel-keleti ügyekben és kereskedelmi kérdésekben ad majd tanácsokat, munkájáért semmi fizetést nem kap.

Hétfő este Kushner tanácsadója, Jamie Gorelick már jelezte, hogy Kushner minden megbízatásáról lemond, és részesedéseit is eladja beruházásokkal és vagyonkezeléssel foglalkozó cégében. „Jared Kushner elkötelezett abban, hogy megfeleljen a szövetségi etikai törvények előírásainak, s ez ügyben konzultálunk a kormányzati etikai hivatallal” – közölte Gorelick. Hozzátette, hogy Kushner várhatóan 278 dokumentumot tölt ki majd, amelyekben – mint minden kormánytag – számot ad vagyoni helyzetéről. A leendő elnöki tanácsadó mindenképpen szeretne eleget tenni annak az átláthatóságnak, amelyet a választók elvárnak a kormányzati tisztségviselőktől – fogalmazott Gorelick.

A családban maradnak a részvények

Elmondta azt is, hogy Jared Kushner több mint 35 cégét adja el, köztük nemzetközi beruházásait is, sőt eladja még a New York-i Ötödik sugárúton lévő irodáját is. A részvényeket részben egy, az édesanyja tulajdonában lévő vagyonkezelőnek, részben pedig a testvérének, illetve harmadik személynek értékesíti.

Egy újságírói kérdésre Gorelick elismerte: az amerikai történelemben eddig nem sok példa akadt arra, hogy egy megválasztott elnök a saját családtagját alkalmazza tanácsadójaként. 1967-ben a kongresszus elfogadott egy nepotizmusellenes törvényt, s azóta csupán egyetlen példa akadt ennek megsértésére: amikor Bill Clinton elnökként kinevezte a first ladyt, Hillary Clintont az országos egészségügyi reformot kidolgozó bizottság élére. Akkor egy lobbicsoport pert is indított az elnök ellen emiatt. 1993-ban egy washingtoni bíróság pedig úgy döntött: a nepotizmusellenes szövetségi törvény csakis a kormányzati posztokra érvényes, a fehér házi megbízatásokra nem.

Az elnök lánya ragaszkodik cégéhez

Jamie Gorelick még azt is hozzátette: 1978-ban a kongresszus felhatalmazta a mindenkori elnököt arra, hogy a Fehér Házba a szövetségi személyzeti törvények figyelembevétele nélkül szerződtethet munkatársakat.

Jared Kushner ügyvédje sajtókonferenciáján jelezte, hogy Ivanka Trump hasonló lépésre készül, bár hozzátette: Trump leánya a washingtoni Trump-szállodában, valamint a róla elnevezett, divatcikkeket készítő cégben meglévő részesedését megtartja.

hirdetés

Szerdán a megválasztott elnök, Donald Trump tart sajtókonferenciát – az elsőt a megválasztása óta –, s ezen várhatóan arról is beszél majd, hogy elnöksége alatt hogyan kívánja kezelni nemzetközi üzleti érdekeltségeit.