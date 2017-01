Trump lánya már Washingtonban van, tanácsadó lehet

A két hét múlva hivatalba lépő amerikai elnök, Donald Trump eddig New Yorkban élő idősebbik leánya és veje berendezkedett Washington egyik legelegánsabb negyedében, csütörtöki amerikai lapvélemények szerint részben azért, mert tanácsadóként mindketten fontos szerepet kapnak majd Trump mellett.

Ivanka Trump és férje, Jared Kushner három gyermekükkel együtt az elegáns washingtoni Kalorama negyedben rendezkedtek be. A The New York Times című lap megjegyezte: a sors iróniája, hogy csaknem szomszédai lesznek Barack Obama jelenlegi elnöknek és családjának. Obamáék ugyanis, miután kiköltöznek a Fehér Házból, szintén a Kalorama negyedben vásároltak egy luxusvillát, amely alig tízméternyire esik attól a helytől, ahol a Trump–Kushner házaspár rendezkedik be.

Amerikai sajtójelentések szerint egyelőre nem tudni, hogy a 640 négyzetméteres villát Trump lánya és veje megvásárolta-e vagy csak bérli. A The New York Times szerint december végén 5,5 millió dollárért adták el, a lap azonban nem tudta meg az új tulajdonos nevét. A hatszobás luxusvilla régebben az orosz ellenzékkel kapcsolatokat ápoló egyik lettországi üzletemberé volt.

Hivatalos titulus nélkül

Ivanka Trump és Jared Kushner is – mindketten 35 évesek – rendkívül aktív volt Donald Trump választási kampányában, és sajtóhírek szerint Kushner tanácsadóként is segítette Trumpot. A választási győzelem után az amerikai sajtóban elterjedt hírek szerint Jared Kushner akár a Fehér Házban is kaphat tanácsadói megbízatást, miként a lányára is számít majd az elnök. Jared Kushner – szintén amerikai sajtóhírek szerint – az izraeli–palesztin konfliktus megoldásában vállalhat szerepet, míg Ivanka Trump már részt is vett néhány fontos politikai találkozón. Jelen volt például Donald Trump és a japán kormányfő, Abe Sinzó találkozóján (amelyet Trump lakásán tartottak), és a Politico című lap szerint felvette a kapcsolatot környezetvédő szervezetekkel is. Édesapjával ellentétben ugyanis Ivanka Trump hisz a globális felmelegedésben és annak veszélyeiben.

A Trump–Kushner házaspár azonban – az Egyesült Államokban érvényben lévő, nepotizmusellenes törvények miatt – hivatalos titulust várhatóan nem kap.