Trump lesz a leggazdagabb amerikai elnök

Donald Trump szerényen is 3,7 milliárd dollárosra becsült vagyona még akkor is irigylésre méltó, ha ezzel csak a 156. a Forbes amerikai milliárdosokat felsoroló 400-as listáján. Az amerikai üzleti lap egyébként a New York-i ingatlanpiac gyengélkedését számításba véve 800 millió dollárt „égetett el” a Trump-cégbirodalom számláiról, a listán 2016 őszéig még a 121. helyet foglalta el. Ahol viszont biztosan bérelt első helye van a vagyonával kapcsolatban, az az eddigi amerikai elnökök társasága. Az Egyesült Államok születésénél bábáskodó George Washington messze elmarad tőle, bár ültetvényeiből és az akkor mesésnek számító fizetésből az 1789-től 1797-ig hivatalban lévő elnök is össze tudott kuporgatni 500 millió dollárnak megfelelő összeget. (A feltüntetett számok mai árfolyamra átszámolva értendők – a szerk.)

Őt követi a jogi végzettségű Thomas Jefferson, az Egyesült Államok harmadik elnöke, aki 234 millió dollárnyi vagyonnal rendelkezett, de nem erről volt híres, hanem arról, hogy ő alkotta meg a függetlenségi nyilatkozatot. Ő volt az államok legelső külügyminisztere George Washington kormányában, tehát elmondható, hogy a Washington-adminisztrációban legalább két milliomos dolgozott. Jefferson amellett, hogy az egyetemes szabadságért, az emberi jogok kiteljesítéséért küzdő polihisztor volt, sikeresen működtette ültetvényeit is, meggazdagodásának záloga pedig az a több mint hatszáz rabszolga volt, aki felett élete során rendelkezett. Persze érezte, hogy az alávetettségnek véget kell vetni, de a fokozatos felszabadítás híve volt.

Minden idők negyedik leggazdagabb elnöke már a huszadik században került az Egyesült Államok élére. A természettudós, író, felfedező és katona Theodore Roosevelt – hasonlóan rokonához, a második világháború alatti elnökhöz, Franklin Delano Roosevelthez – öröklés útján jutott jelentősebb pénzösszeghez, 138 millió dollárnyi vagyon felett rendelkezhetett.

Ötödik a ritkábban emlegetett, de hasonlóképpen híres hetedik elnök, Andrew Jackson, akit a Demokrata Párt megalapítójának tartanak. Ő közel annyit szedett össze, mint Theodore Roosevelt, csak éppen bő hetven évvel előtte.

Csak összehasonlításképpen: a vagyonát részben nyilvános beszédeiből összeszedő Bill Clinton volt demokrata elnök 75 millió dollárt tud a bankszámláján, igaz felesége, Hillary Clinton is szállítja haza a bankókat, mert – legalábbis eddig – sok helyre hívták előadni. Barack Obama hozzájuk képest szegény, rongyos 7 millió dollárját könyve jogdíjából szedte össze.

Donald Trump túlzás nélkül „a 21. század amerikai ültetvényese”, befektetései globálisak, Kanadától Kínán és Kataron át Egyiptomig harminc országban működnek cégei vagy vannak pénztermelő befektetései. A Time amerikai hetilap térképen szedte össze, hol találhatók a pénzgyárak, érdekeltségek. Igaz, Trump cégbirodalmának vezetését átszervezte, hogy elkerülje az érdekütközést, senki sem képzelheti, hogy elnökké választása pillanatában szegény emberré vált.

Az Egyesült Államok elnöke egyébként évi 400 ezer dollárt keres, ezenkívül 50 ezer dollárt kap „egyéb felmerülő költségekre”, adómentesen 100 ezer dollárt utazásra, valamint 19 ezer dollárt reprezentatív költségekre. Donald Trump korábban már kijelentette, egyetlen dollárt sem hajlandó elfogadni, teljes egészében lemond fizetéséről.