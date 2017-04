Trump máris diktálja az ütemet a kínai találkozóhoz

A floridai Palm Beachben találkozik csütörtökön kínai kollégájával, Hszi Csin-ping (Xi Jinping) államfővel Donald Trump amerikai elnök. Az Egyesült Államok vezetője látszólag mindent megtesz azért, hogy maga tematizálja a közelgő esemény napirendjét. A minap adott interjút a Financial Times brit napilapnak, ebben a találkozó részleteit feszegető kérdésre válaszként több éles kijelentést is tett. Ilyen volt például, hogy ha Kína nem segít megoldani az észak-koreai kérdést, majd az Egyesült Államok megteszi. Az egyre több, sikeres atomrakéta-kísérletet is kivitelező kommunista diktatúra az utóbbi hetekben nagy figyelmet kapott Washingtontól, Trump pedig prioritásként kezeli a fenyegető jelenséget. Az említett interjúban is ez a kérdés dominált.

„Igen, fogunk beszélni Észak-Koreáról, Kínának ugyanis nagy befolyása van az országra. Kínának tehát el kell döntenie, hogy segít nekünk megoldani a helyzetet vagy sem” – jelentette ki Trump, s lényegében az Észak-Koreával kapcsolatos együttműködés függvényében helyezte el a két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatok jövőjét is. „Ha Kína segít, az nagyon jó lesz neki, ha viszont nem, azzal nagyon rosszul jár” – tette hozzá fenyegetően. Az is kiderült, ellenállás esetén a gazdasági együttműködés oldalán okozna kellemetlenséget Pekingnek. „Mindig a kereskedelem az ösztönző erő” – válaszolta az újságíró kérdésére az amerikai elnök.

Trump egyébként már tavaly novemberi megválasztása előtt jelezte, kiegyenlítené az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi mérleget. Ezt a kínai importcikkek megadóztatásával érné el, ami nagy érvágás lenne Pekingnek. A fenyegetést azonban tettek eddig nem követték, igaz miként azt a kínai adminisztráció is jelezte, ha a két nagyhatalom kereskedelmi háborúba kezdene, annak az Egyesült Államok is kárát látná.

Talán nem véletlen az időzítése Donald Trump múlt pénteken aláírt elnöki rendeletének sem. Ebben az Egyesült Államok ötszázmilliárd dolláros kereskedelmi hiányának kivizsgálására adott utasítást. Az előzetes számítások szerint a hiányból mintegy háromszázmilliárd dollár Kína számlájára írható.

Peking nem reagált a kétoldalú találkozó előtt közölt harcias kijelentésekre. Pedig az elmúlt hét során ez volt a második alkalom, hogy Trump a találkozóval kapcsolatban nyilvánosan üzent kínai kollégájának. Múlt csütörtökön az amerikai elnök a Twitteren tette közzé baljóslatú gondolatait, amikor megírta: a masszív kereskedelmi deficit miatt a találkozó nagyon nehéz lesz.

Peking tehát kivár. Arról nem tudni, Hszi Csin-ping milyen konkrét kérdésekben akar megállapodásra jutni Floridában. Vasárnap Rex Tillerson amerikai külügyminiszter és Jang Csie-cse (Yang Jiechi), a Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban elsőként eljáró tisztviselő telefonon egyeztetett. A beszélgetésen Jang reményét fejezte ki, hogy a találkozó mindkét fél számára kedvező végkifejlettel zárul majd.

Ami a kereskedelmi deficitet illeti, Kína külügyminiszter-helyettese, Ceng Cö-kuang (Zeng Zeguang) a napokban arról beszélt, hogy az Washington politikájából ered. Az amerikai csúcstechnológiai iparágak termékeinek lenne piacuk Kínában, exportjukat azonban Washington jogszabályokkal korlátozza.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.04.