Trump meglépte: újságírókat zártak ki

Több amerikai médium újságíróját is kitiltották Sean M. Spicer, a Fehér Ház szóvivőjének péntek reggeli sajtótájékoztatójáról. Nem léphetett be az eseményre a New York Times, a Times, a BuzzFeed News, a CNN, a Los Angeles Times és a Politico munkatársa sem. Beengedték viszont néhány újonnan létrejött szervezet képviselőit, akik a hivatalos indoklás szerint regisztráltak az eseményre.

A Time magazin és az Associated Press munkatársai szolidaritást vállalva kollégáikkal nem léptek be az sajtótájékoztatóra. A Times szerkesztője, Dean Baquet közleményben jelezte, soha ilyesmi nem fordult még elő korábban, egyben tiltakozását fejezte ki.

A Fehér Ház azt követően lépte ezt meg, hogy az elnök durván kirohant a média egyes képviselői ellen, tisztességtelennek és álhír gyártóknak titulálva őket.