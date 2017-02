Trump stábja bekeményített Moszkvának

James Mattis védelmi- és Rex Tillerson külügyminiszter is keményebb hangot ütött meg Moszkvával szemben.

Pár nappal azután, hogy Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadó távozásra kényszerült a Kreml-hez fűződő, bizalmas kapcsolatai miatt James Mattis védelmi- és Rex Tillerson külügyminiszter is keményebb hangot ütött meg Moszkvával szemben. Mattis tegnap éjjel Brüsszelben közölte újságírókkal, a két ország közötti kapcsolat „nem tart ott, hogy katonailag együttműködjenek”. Hozzátette, egyelőre mindkét oldalon dolgoznak azon, hogy ez megváltozzon. Az amerikai ABC cikkében felhívja a figyelmet arra, hogy Mattis kijelentése nem sokkal azután hangzott el, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az Egyesült Államok és Oroszország közötti hírszerzési együttműködést javasolt. – Egy ilyen nyilatkozat után kevéssé valószínű, hogy a kezdeményezés a közeli jövőben megvalósul majd– írja a cikk. Az ABC szerint Mattis nyilatkozata egyben semmissé tette Trump korábban hangoztatott elképzelését, miszerint a két országnak közösen kellene fellépnie az Iszlám Állam elleni harcban.



Szintén tegnap este Rex Tillerson külügyminiszter is távolságtartóan viszonyul orosz kollégájához, Szergej Lavrovhoz. A G20 találkozó apropóján, Bonnban szervezett megbeszélést követően Tillerson a sajtóval közölte: arra kérte Moszkvát, tartsa be a minszki egyezményt, és segítse az erőszak megfékezését Ukrajnában. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a zárt ajtók mögött folytatott találkozó után elmondta: „pragmatikus, üzleti jellegű” megbeszélést folytatott amerikai kollégájával. De nem épp szívélyes viszonyról árulkodott az is, hogy Lavrov megjegyezte, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök akkor fog személyesen találkozni, amikor úgy ítélik meg, hogy „lehetőség nyílik rá”.

