Trump talált egy „briliáns elmét" a legfelső bíróságba

Az elnök a jelölést helyi idő szerint kedd este jelentette be ünnepség keretében a Fehér Házban.

Donald Trump sok jelölttel folytatott megbeszélést, végül két jelölt, a coloradói Neil Gorsuch és a pennsylvaniai Thomas Hardiman maradt „versenyben". Mindketten fellebbviteli bíróságon dolgoztak, mindkettőjüket konzervatív bíróként tartják számon, és Trump mindkettőjüket meghívta a kedd esti bejelentésre. Azon végül a 49 éves Gorsuch jelölését jelentette be.

„Gorsuch bíró kiemelkedő jogi ismeretekkel rendelkezik, briliáns elme, óriási a szakértelme és kétpárti támogatással rendelkezik" – fogalmazott rövid beszédében Trump. Ugyancsak rövid válaszában Gorsuch azt hangsúlyozta, hogy amennyiben a szenátus megszavazza jelölését, minden tőle telhetőt megtesz, hogy „e nagyszerű ország alkotmányos törvényeinek hűséges szolgálója" legyen.

Neil Gorsuch jogászként már dolgozott a legfelső bíróságon, két bírónak is munkatársa volt, majd 2006-ban George W. Bush akkori amerikai elnök a coloradói Denver egyik szövetségi fellebbviteli bíróságának tagjává nevezte ki. A Columbia Egyetemen és a Harvard jogi karán diplomázott, majd az Oxford Egyetemen további tanulmányokat folytatott. Azt vallja, hogy az amerikai alkotmány betűjét híven kell követni, úgy, ahogyan azt az Egyesült Államok alapító atyái megalkották.

Rendíthetetlenül konzervatív és hatékony bíróként tartják számon, aki például ellenzi a „kegyes halált" – a végstádiumban lévő betegek jogát arra, hogy orvosi segítséggel vessenek véget az életüknek -, továbbá annak a híve, hogy vitás kérdésekben ne szövetségi bürokraták és szabályzók döntsenek, hanem a bíróság. A vallásos szervezetek mellett foglalt állást az azzal kapcsolatos vitában, hogy az Obama-adminisztráció arra kényszerítette e szervezeteket: mint munkaadók – elveikkel, meggyőződésükkel ellentétben – az abortuszt is finanszírozzák alkalmazottaiknak.

A főbírójelölt gyakran publikál. A Harvardon Barack Obama volt elnök évfolyamtársa volt, és amikor kedden délután egyre gyakrabban adtak hírt arról az amerikai médiumok, hogy ő lehet az új főbíró-jelölt, akkor egyik szintén egykori évfolyamtársa, Norm Eisen – aki a Fehér Ház etikai bizottságának vezetője volt Obama elnöksége idején – azt írta Twitter-üzenetében: „Hallom a híreket, hogy Trump Neil Gorsuchot, az én egykori évfolyamtársamat (és Obama elnökét!) jelöli a legfelső bíróság tagjának, s ha ez így van, akkor ez nagyszerű!".

Bojkott a miniszterjelölti meghallgatásokra is

Az amerikai szavazók „emlékezni fognak” arra, hogy a demokrata párti szenátorok bojkottálják több miniszterjelölt további parlamenti meghallgatását – mondta kedden Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője. Ezt szokásos napi sajtóértekezletén azzal kapcsolatban állapította meg, hogy az amerikai demokrata szenátorok ezen a napon bejelentették: további információkra várva elhalasztják több miniszterjelölt további meghallgatását. Sean Spicer bejelentette azt is, hogy Donald Trump Mar-a-Lago néven ismert floridai üdülőkomplexuma, amely Palm Beachen van, a „téli Fehér Ház" lesz, azaz szabadsága idején és a hétvégeken az elnök ezt a villaegyüttest használja majd hivatali munkahelyeként is. A média ezzel kapcsolatosan emlékeztet: a közelmúlt amerikai történelmében nem ismeretlen a „második Fehér Ház”. John F. Kennedy elnök „téli Fehér Háza” például szintén a floridai Palm Beachen volt, Harry Truman elnök pedig a szintén floridai Key West egyik korábbi katonai épületét használta téli rezidenciaként, innen is ered az épület neve, vagyis Kis Fehér Ház. Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő közölte, hogy Trump elnök jelöltjét a legfelső bíróságra a demokraták talán nem szeretik majd, de az illető eddigi munkássága mindenképpen alkalmassá teszi őt a magas tisztség betöltésére.