Trump tilalma miatt bajban a magyar utasok

A Budapesti Fesztiválzenekar holnap utazik az Egyesült Államokba. Egyik csellósuk, egy iraki születésű, 1985 óta Magyarországon élő művész beutazásával azonban gondok akadtak – tudta meg lapunk. A Budapesti Fesztiválzenekar megkeresésünkre közölte, tegnapelőtt a budapesti amerikai konzulátus visszavonta a muzsikus beutazási engedélyét. Fischer Iván ezután „hosszú beszélgetést” folytatott a washingtoni külügyi tárca egyik vezetőjével, és jelezte, zenészüknek csak magyar útlevele van, így rá nem érvényes Donald Trump rendelete.

Kontraproduktív A Trump-intézkedés kellemetlen aspektusa, hogy egy országban a terrorizmusellenes harcot is nehezíti: azok az iraki katonák, akik az Egyesült Államokban kapnának kiképzést, főleg amerikai haditechnikai eszközökre – például F–16-os vadászbombázókra –, nem tudnak a tengerentúlra utazni. A Pentagon már dolgozik annak a megoldásán, miként lehet kivételt tenni velük, hogy kiképzésük után minél hamarabb bevethessék őket az Iszlám Állam elleni küzdelembe.

(Z. G.)

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke még a múlt héten írta alá azt a jogszabályt, amely szerint hét, többségében muszlimok lakta ország állampolgárai a következő kilencven napban nem utazhatnak be az országba. Az érintett országok: Irak, Irán, Jemen, Líbia, Szíria, Szomália, Szudán. Az Európai Bizottság vezető szóvivője, Margaritisz Szhinasz ezután közölte, az intézmény vizsgálja a kettős állampolgárok helyzetét.

A Budapesti Fesztiválzenekar szerint tegnap az Egyesült Államok budapesti konzulátusa értesítette őket, hogy a washingtoni külügyi minisztérium megváltoztatta korábbi utasítását: a kettős állampolgárokra nem vonatkozik a tilalom. Ennek köszönhetően a zenekar valamennyi tagja elindulhatott a turnéra, amelynek során New Yorkban, Chicagóban, Bostonban és más városokban is fellépnek.

Bár Trump rendelete a kettős állampolgárokat nem érinti, más magyarokat igen. Az Egyesült Államokba és Kanadába utazást szervező Morton’s Travel ügyintézője a Magyar Nemzetnek elmondta, az elmúlt napokban sokan megkeresték őket kérdéseikkel. Kettős állampolgárok nem akadtak közöttük, a változások azonban nem is csak számukra jelenthetnek akadályokat. Az egyik rendelkezés szerint ugyanis aki az elmúlt öt évben már járt az érintett hét ország valamelyikében, nem igényelheti a vízummentes beutazási engedélyt (ESTA), hanem vízumhoz kell folyamodnia. Annak elkészültére pedig egy-két hetet várni kell. Vagyis aki a napokban indulna az Egyesült Államokba, és járt valamelyik érintett államban, annak akár meg is hiúsulhat az útja. Az utazási iroda közölte, volt rá példa, hogy különböző okokból nem engedtek be magyarokat az amerikaiak, ők saját költségükön kénytelenek hazatérni.

A Budapest Airport közlése szerint mivel a repülőtérről nincs közvetlen járat az Egyesült Államokba, őket nem érinti az új elnöki rendelet, és panasszal sem élt náluk senki. Ebből következik, hogy a budapesti repülőtéren az átszállójeggyel rendelkezőket felengedik a gépekre.

Próbáltuk elérni a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is, de lapzártánkig nem válaszolt megkeresésünkre. Az amerikai nagykövetség későbbre ígért tájékoztatást.

Bírálat és statisztika Kedden is többen bírálták a tilalmat, így António Guterres ENSZ-főtitkár és az Európai Parlament külügyi bizottsága. Közben a statisztikákat végignézve arra jutottunk, az Egyesült Államok területén az utóbbi huszonhét évben végrehajtott halálos kimenetelű terrortámadások elkövetői közül egy sem volt azoknak az országoknak az állampolgára, amelyeket az elnök ideiglenes beutazási tilalommal sújtott.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 01.