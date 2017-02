Trump tovább harcol a menekültek befogadása ellen

Donald Trump amerikai elnök megerősítette híveinek korábbi ígéreteit azon a választási rendezvényekre emlékeztető floridai gyűlésen szombat este.

A Florida középső részén fekvő Melbourne-ben néhány tüntető és az elnök rengeteg híve jelent meg. Donald Trump mellett ezúttal ott volt a first lady, Melania Trump is, aki a gyűlés kezdetén bemutatta férjét, majd elmondott egy imádságot, és ígéretet tett arra, hogy a nőkre és a gyermekekre vonatkozó kezdeményezéseivel minden amerikai érdekében tevékenykedik majd.

Donald Trump nyakkendő nélkül, kötetlen stílusban beszélt, s bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy „barátai és az emberek között" akar lenni. Dicsérő szavakkal szólt követőiről, híveiről, s „igazán nagyszerű mozgalomnak" nevezte táborát.

Ismét beszélt az amerikai-mexikói határra tervezett kerítés megépítéséről, hangsúlyozta, hogy lazít a gazdasági szabályzókon, és munkahelyeket teremt majd. Utalt a beutazásokat átmenetileg szigorító elnöki rendelkezésének bírói felfüggesztésére, és úgy fogalmazott: „készülök valamire a következő napokban". Majd hozzátette: „mi soha nem adjuk fel, soha!".

Nehzé, hogy a sajtóval is harcolni kell

Trump elnök kitartott amellett, hogy a hamis sajtóhírek és tudósítások áldozata, s leszögezte, hogy egyes sajtóhírekkel ellentétben a Fehér Házban olajozottan mennek a dolgok, jóllehet, „nagy zűrzavart" örökölt. Ahogyan fogalmazott: a média „nem az igazat mondja", megvan a saját agendája. Ezt egyébként az elnöki gépen vele utazó újságíróknak is elmondta, még a nagygyűlés előtt. Kifejtette nekik, hogy azért kampányol mert „maga az élet is egy kampány, s Amerikát ismét naggyá tenni is teljes mértékben kampány". Majd hozzátette: „ez nem könnyű, kivált, ha a sajtóval is harcolni kell".

A menekültekre és a sajtóra vonatkozó szavait az elnök egy téves információval igyekezett alátámasztani –írta a 444. A portál szerint Trump azt mondta: „Nézzék meg, mi történik Németországban. Nézzék meg, mi történt előző este Svédországban. Svédországban...ki hitte volna ezt korábban? Svédország rengeteget fogadott be, és most olyan problémáik vannak, amire korábban sosem gondoltak volna.”

Péntek este azonban nem történt semmilyen incidens a skandináv országban. A Business Insider szerint az elnököt az zavarhatta meg, hogy a Fox News leadott egy interjút, amelyben Ami Horowitz dokumentumfilmes bemutatott egy részletet a legújabb, svédországi menekültek által elkövetett bűncselekményekről szóló. Donald Trump erről gondolhatta azt, hogy egy valós híradást lát.

A nagygyűlés után – amelyet egy nagy reptéri hangárban tartottak – az elnök a Melbourne-től nem messze délre eső Palm Beachen lévő üdülőjébe, Mar-a-Lagóba ment. A víkend azonban munkával telik majd, az elnök ugyanis a tervek szerint a nemzetbiztonsági főtanácsadói poszt négy várományosával beszélget. „Sok jelöltem van, aki valóban akarja is ezt a munkát. Néhány napon belül meghozom a döntést" – mondta Trump az őt kísérő újságíróknak. S bár neveket nem mondott, Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője megnevezte azt a négy embert, akivel Trump vasárnap tárgyal. Ők Keith Kellogg nyugalmazott altengernagy, a nemzetbiztonsági tanács jelenlegi ügyvivő főtanácsadója, John Bolton, az Egyesült Államok volt ENSZ-nagykövete, Herbert Raymond McMaster altábornagy, és Robert Caslen altábornagy, a West Point katonai akadémia főparancsnoka.

