Trumpék nem enyhítenek az orosz szankciókon

A Fehér Ház cáfolta csütörtökön, hogy az amerikai kormányzat enyhítene az Oroszország elleni szankciókon, nem sokkal azután, hogy a pénzügyminisztérium hozzájárult, hogy egyes amerikai cégek korlátozott tranzakciókat bonyolíthassanak le az orosz belbiztonsági szolgálattal, az FSZB-vel.

A Fehér Ház cáfolta, hogy enyhítenének azokon a szankciókon, amelyeket még Barack Obama volt elnök foganatosított Moszkva ellen, arra hivatkozva, hogy Oroszország beavatkozott az amerikai választási folyamatba.

A hírt először Donald Trump elnök cáfolta. „Én semmit sem enyhítettem” – mondta az elnök a Fehér Házban újságíróknak. Majd szóvivője, Sean Spicer szögezte le: „Nem könnyítünk a szankciókon.”

Spicer a szokásos napi sajtóértekezleten válaszolt arra az újságírói kérdésre, amely azt firtatta, vajon a pénzügyminisztérium csütörtöki döntése könnyítésként értelmezhető-e. A tárca ugyanis a kora délutáni órákban bejelentette: engedélyezi, hogy egyes amerikai vállalatok korlátozott tranzakciókat bonyolíthassanak le az orosz szövetségi biztonsági szolgálattal.

„Ez a rutinmunka része” – fogalmazott Spicer, s hozzátette, hogy szankciók meghozatala után a pénzügyminisztérium rendszeresen felülvizsgálja a különböző iparágakat, termékeket vagy szolgáltatásokat érintő intézkedéseket.

Az Obama-kormány által elrendelt Oroszország-ellenes büntetőintézkedések az orosz belbiztonsági szolgálatot is sújtották. Az FSZB azonban amerikai technológiát is használ, és a pénzügyminisztérium most egyes kibertechnológiai termékek exportját engedélyezte.

Miután a döntést széles körben úgy értelmezték, hogy megkezdődött a szankciók enyhítésének folyamata, a pénzügyminisztérium közleményben szögezte le: a korlátozott tranzakciók lehetővé tétele nem a szankciók enyhítésének jele.

Barack Obama szankciói érintették Oroszország két legfontosabb biztonsági szolgálatát, az akkori amerikai kormányzat ugyanis ezeket vélelmezte a Demokrata Párt országos bizottsága és demokrata párti politikusok számítógépes rendszerei elleni támadások hátterében. Az Egyesült Államok és az Európai Unió 2014-ben Ukrajna miatt foganatosított szankciókat Oroszország ellen.

Donald Trump és tanácsadói eddig még nem vázolták fel az új kormányzat várható Oroszország-politikáját, de Donald Trump azt nyilatkozta, hogy „csak a buta emberek nem akarnak jó viszonyt Oroszországgal”. A múlt szombaton az amerikai elnök utólag konstruktívnak minősített, több mint egyórás telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.