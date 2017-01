Tudta? „Időnként” harcok dúlnak Szíriában

Ne látogassanak karácsonyi vásárokat a Németországba indulók! – a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli szolgálatánál még aktuális a felhívás. És miközben már arról szólnak a hírek, hogy Aleppóba ezrek térnek vissza a korábbi háborús pusztítás ellenére, a Szíriát ismertető konzuli oldalon az áll, hogy a fegyveres összetűzések időnként már a nagyvárosok (Aleppó, Damaszkusz) némely területeit is érintik.

Nyilván nem lehet azonnal rávezetni a külügyi honlapra a világ összes országában bekövetkező minden egyes biztonságpolitikai változást, ám a fésületlenségek alapján kétségek ébredhetnek az utazni indulóban, hogy valóban érdemes-e a magyar külügy információira támaszkodva útra kelni. Egyéb következetlenség is feltűnik a honlap országokra lebontott ismertetéseit böngészve. A külügy a berlini kamionos terrortámadás okán a terrorveszélyre figyelmeztet, de a karácsonyi vásárokkal kapcsolatos felhívás annak ellenére maradt fenn, hogy az oldal tetején ez a dátum szerepel: „Utoljára módosítva: 2017. 01. 05.”

hirdetés

Túlzás az a honlapon olvasható kijelentés is, hogy Koszovóban bármikor erőszakba fordulhatnak az utcai tüntetések. Bár igaz, hogy a Szerbiáról levált ország tavaly igen viszontagságos hónapokat élt meg, ma nem mondható, hogy erőszakos demonstrálók lepnék el az utcákat Pristinában. A legtöbb országleírásnál a következő felirattal lehet találkozni: „Tartalmi változás nem történt, csak a dátum frissült!” Ez gyaníthatóan annak tudható be, hogy időről időre ellenőrzi valaki az adatok helytállóságát, ám előfordulnak a fentiektől eltérő események is, amelyeket gyorsan frissíteni kell. Megkeresésünkre a KKM sajtóosztálya elmondta, hogy az Utazási tanácsok menüpont alatt található országinformációs blokkok tartalmát az adott országban működő, illetve az adott országba akkreditált külképviseleteinktől kapott jelentések és az uniós tagállamokkal történt egyeztetések alapján publikáljuk, módosítjuk – a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztályának illetékes munkatársai pedig az anyag feltöltéséért, s a megjelentetéshez esetlegesen szükséges szakmai egyeztetések lefolytatásáért felelősek. Mint írták, utazási tanácsaik januári frissítése jelenleg is zajlik, a kérdéses térségek külképviseleteivel is egyeztetnek. A tárcának Szíriára vonatkozóan azonban más módszerrel kell az adatokat gyűjtenie, mert a damaszkuszi magyar nagykövetség 2012. december 5-től felfüggesztette tevékenységét.

Késésben. A berlini magyar követség épülete Fotó: Soós Lajos / MTI

A németországi utazásokat illető következetlenségekre a tárca azt a választ adta, hogy ott valóban az általunk említett frissítési dátum szerepel, mivel az oldal külföldi munkavállalásra vonatkozó része frissült. Ugyanakkor a változások átvezetése még nem fejeződött be - tették hozzá

Aki viszont mindezek ellenére utazásra nem ajánlott országba, régióba indul, annak érdemes tudnia, hogy a biztosítók is a külügy ajánlását veszik alapul szerződési feltételeikben. Lapunk kérdésére a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) kommunikációs főosztályvezetője kifejtette: az I. kategóriájú, utazásra nem javasolt célországokba, mint Afganisztán, Észak-Korea vagy Szíria, a társaságok nem kötnek utasbiztosítást, olyan viszont akad köztük, amely betegségbiztosításra szerződik. A II. kategóriájú országokban, amelyek a konzuli tájékoztatás szerint fokozott biztonsági kockázatot rejtenek magukban, a Mabisz-tagbiztosítók jellemzően vállalják a balesettel, betegséggel, poggyásszal járó kockázatokat. Arra a felvetésünkre, van-e társaság, amely drágábban köt biztosítást kockázatos térségre, Gilyén Ágnes leszögezte, díjkülönbséget egyik esetben sem alkalmaznak. A II. kategóriában jelenleg olyan országokat is megtalálunk, mint Brazília, Dél-Afrika vagy Mexikó.

hirdetés

A minisztérium lapunk megkeresésére azt is hangsúlyozta, hogy a konzuli védelemre történő online regisztrációt általánosságban minden külföldre utazó magyar állampolgárnak ajánlják, hogy szükség esetén gyorsabban és hatékonyabban legyen biztosítható a konzuli segítségnyújtás. Ezzel a felhívással főleg magyar állampolgárok nagyobb érdeklődésére számot tartó külföldi eseményeket megelőzően élnek, valamint olyan országok esetében, ahol a magyarok jelzései alapján szükségesnek tartják a konzuli szolgáltatások minél szélesebb köréről tájékoztatni az oda utazókat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 06.