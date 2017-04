Tüntetők gyújtották fel a paraguayi parlamentet

A helyi média híradásai szerint már a szenátusi szavazás előtt tüntetők vonultak a kongresszus épülete elé, tiltakozva az alkotmánymódosítás ellen, és összecsaptak a rohamrendőrökkel, akik vízágyukat és gumilövedékeket vetettek be ellenük. A tiltakozók betörték a parlament ablakait, gumiabroncsokat égettek, és lebontották az épületet körülvevő kerítés egyes részeit – írja az MTI.

A helyi sajtó szerint lángokban állt a kongresszusi palota alsó szintje, de a tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a tüzet, miután a tüntetők péntek késő éjszaka távoztak a helyszínről. Emberek tartózkodtak odabenn, amikor lángra kapott az épület, de nem érkeztek arról hírek, hogy a tűz miatt bárkinek is baja esett volna.

A Guardian beszámolója szerint a tüntetők – áttörve a rendőrségi sorfalat – bejutottak az épület első emeletére, ahol bútorokat és papírokat gyújtottak fel.

A tüntetések folytatódtak a főváros, Asunción más részein, és vidéki városokban is voltak demonstrációk.

A helyi média szerint a rendbontásokban több politikus és újságíró is megsérült, Tadeo Rojas belügyminiszter szerint rendőrök is megsérültek.

A BBC több tucatnyi sérültről ír. Egy újságíró szerint „egy-két órán át” volt tűz a parlament épületében, és az utcákon több összecsapás is kialakult a rendőrök és a tüntetők közt.

Fotó: Cesar Olmedo / AFP

Horacio Carter államfő nyugalomra és az erőszak elutasítására intett Twitter-üzenetében. „A demokráciát nem erőszakkal vívják ki vagy oltalmazzák, és biztosak lehetnek abban, hogy ez a kormány a továbbiakban is mindent megtesz a rend fenntartásáért a köztársaságban. Nem engedhetjük, hogy néhány barbár lerombolja a paraguayiak békéjét, nyugalmát és általános jólétét” – írta Carter.

A 45 fős szenátusban 25 szavazatot kapott az indítvány, a kormányon lévő Colorado Párt szenátorain kívül néhány ellenzéki is támogatta, hogy a mindenkori államfő mandátuma ne csak egy ciklusra korlátozódjék. A szavazást nem a szenátusi ülésteremben tartották, hanem a kongresszusi palota egy másik helyiségében, zárt ajtók mögött.

Az 1992-ben, három évvel a brutális diktatúra leverése után elfogadott, és azóta hatályos alkotmány nem teszi lehetővé a hivatalban lévő elnök újraválasztását, és ezen változtatna a szenátus által most elfogadott alkotmánymódosítás, amennyiben megszavazza az alsóház is – ahol ugyancsak erős támogatottságot élvez az indítvány –, majd népszavazáson is jóváhagyják.

A 80 fős képviselőházban 44 törvényhozója van a Colorado Pártnak. Az alsóházi szavazást eredetileg szombatra tervezték, de Hugo Velázquez, az alsóház elnöke elnapolta az ülést, amíg nem csitul a helyzet.

Az alkotmánymódosítás ellenzői szerint az alaptörvény módosítása gyöngíteni fogja a demokratikus intézményrendszert. Egyes ellenzéki szenátorok törvénytelennek tartják a pénteki szavazást.