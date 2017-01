Elfogták a túszejtőt, aki rabolni akart

A legfrissebb információk szerint a kezdeti patthelyzet után a rendőrség taktikai egysége elfogta a legalább nyolc túszt órákig fogva tartó fegyveres férfit, aki nem sokkal a nyitás előtt azért ment az alabamai egyetem campusán található hitelszövetkezetbe, hogy kirabolja – adta hírül a Fox News.

hirdetés

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a Tuscaloosában található hitelszövetkezethez az FBI túsztárgyalóját is kirendelték, a szakember egyezkedni próbált a túszejtővel a foglyokról. A helyi rendőröket is mozgósították, és a taktikai egység is a helyszínre érkezett.

A tanúk szerint a hitelszövetkezetet körülvették a fegyveres rendőrök, és egy helikopter is körözött a magasban.

hirdetés

Steve Swofford, az Alabamai Hitelszövetkezet elnöke úgy nyilatkozott: az alkalmazottai biztonságban vannak. Az egyetem arra figyelmeztetett: mindenki maradjon távol a helyszíntől.