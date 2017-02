Rálőtt támadójára egy francia katona

Cikkünk folyamatosan frissül.

Tüzet nyitott egy rátámadó férfira egy francia katona a párizsi Louvre épületénél – jelentette pénteken a Reuters brit hírügynökség. A múzeum környékét lezárta a rendőrség. A támadás délelőtt tíz órakor történt, a múzeum alatt található Carrousel du Louvre bevásárlóközpont bejáratánál.

Something is going down at The #Louvre 30 National Police vehicles with guns drawn pic.twitter.com/kpLTCtVdZN