Úgy fest, eldőlt Britannia legkelendőbb fiatal focistájának sorsa

A Liverpool ifjú titánját behívták a walesi labdarúgó-válogatott felnőttkeretébe. Anglia is küzdött a kegyeiért. AZ angol válogatottba mindössze két liverpooli focista került be.

Behívták a Liverpool történetének legfiatalabb gólszerzőjét, Ben Woodburnt a walesi válogatott felnőttcsapatába – jelentette be a Walesi Labdarúgó-szövetség. Ha jövő péntek este 20.45-kor, az Írország elleni vb-selejtezőn becserélik a játékost, hosszú versengés végére tehet pontot a walesi szövetség.

hirdetés

A még mindig csak 17 éves Woodburnért ugyanis Anglia is epekedett. Amikor tavaly novemberben Philippe Coutinho sérülését követően a fiatal focista csereként beállt a Sunderland ellen 2-0-ra megnyert meccsen, még nem sokan számítottak arra, hogy Woodburn hamarosan történelmet ír. Pedig pár nappal később ez történt: november 29-én, a Ligakupában a Leeds ellen fociztak a Vörösök, amikor szintén csereként jött be a srác, majd megszerezte első gólját: kapásból vágta a felsőbe a labdát.

Nemcsak szép gól volt, hanem történelmi is. Woodburn 17 évesen és 45 naposan a Liverpool történelmének legfiatalabb gólszerzője lett. A rekordot eddig a legendás Michael Owen tartotta, aki 1997-ben, a Wimbledon elleni gólja idején 17 éves és 144 napos volt – Woodburn két évvel később született meg.

Nem csoda, hogy ezek után az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) is minden követ megmozgatott, hogy az utánpótlás színekben Wales csapatában szerepelt, de angol felmenőkkel is rendelkező Woodburnt magához édesgesse. December elején írtunk arról, hogy az FA igyekszik meggyőzni a fiatal liverpoolit, válassza inkább a háromoroszlánosok mezét. Akkori cikkünkben egyébként elmeséltük Woodburn eddigi – nem túl eseménydús – élettörténetét is, érdemes átfutni.

„Nem köthetjük magunkhoz a focistákat”

Chris Colemant, Wales szövetségi kapitányát lenyűgözte Woodburn gyors és látványos fejlődése, ezért igyekszik elhappolni Anglia orra elől a focistát – írja a Daily Mirror. Persze Coleman ezt tagadja, kijelentette:

„Nem, azért hívtam be, mert ha változtatni akarok, be tudom cserélni. Tisztán taktikai okai lesznek ennek.”

A kapitány azt is elárulta, ha Woodburn az angoloknál szeretne szerepelni – annak ellenére, hogy minden korosztályban Walest erősítette –, dönthet így. „Nem köthetjük magunkhoz egyik játékosunkat sem. Nem állnak velünk szerződésben” – jelentette ki Coleman, aki szerint Woodburn kiérdemelte a behívót, mert keményen dolgozik.

Rég volt ilyen kevés liverpooli az angol keretben Nathaniel Clyne, Adam Lallana, slussz. Mindössze két liverpooli szerepel az angol labdarúgó-válogatott keretében, ilyen alacsony szám az elmúlt években nem nagyon volt. Behívót kapott ugyanakkor Gareth Southgate szövetségi kapitánytól némi meglepetésre a már 34 éves, de jó formában focizó Sunderland-csatár, Jermaine Defoe. Az angolok március 22-én barátságos meccset játszanak a németekkel, majd 26-án odahaza fogadják Litvániát vb-selejtezőn.

hirdetés