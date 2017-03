Újabb európai országból vonul ki az Uber

Kedden levelet kaptak a koppenhágai Ubert használók, a személyszállítással foglalkozó cég közölte: április 18-án éjfélkor lekapcsolják a szolgáltatást a dán fővárosban. A San Franciscó-i székhelyű vállalat a jogi keretek várható változásával (a kormány február végén új taxistörvény-tervezetet nyújtott be) indokolta a lépést. „Nem maradt más választásunk, mint hogy véget vessünk a szolgáltatásnak” – írta a koppenhágai Uber-csapat az olvasónk által lapunkhoz eljuttatott e-mailben.

A cég szerint ahhoz, hogy visszatérjenek, változtatni kell az elfogadásra váró jogi kereteken, ezért fognak dolgozni az elkövetkezendőkben. Arra kérték a felhasználókat, hogy ők is segítsenek ebben, keressék meg politikusaikat, és adják tudtukra, hogy olyan törvényeket szeretnének, amelyek segítik a modern technológia terjedését, hogy a dánok olyan applikációkat élvezhessenek, mint az Uber. Ezt követően felsorolták a dán parlamenti pártok Facebook-oldalait linkekkel, bátorítva a felhasználókat a véleménynyilvánításra. Az Ubernek egyébként háromszázezer felhasználója van a dán fővárosban.

A közelmúltban nemcsak Dániában, hanem például Spanyolországban is akadt gondja az Ubernek: ott március közepén rendeztek hatalmas taxistüntetést. A 7-10 ezer taxis részvételével Madridban és Barcelonában zajlott Uber-ellenes megmozduláson ilyen feliratú transzparenseket lehetett olvasni: „Kezeket fel, ez rablótámadás!”, „Nem fognak minket megállítani!”. Emlékezhetünk, Magyarországon is taxistüntetésekkel kezdődött az a folyamat, amelynek végén az Országgyűlés változtatott a szabályokon, és az Uber hazánkból is kivonult még tavaly.

A kedélyeket az is borzolja az Ubernél, hogy kevesebb mint hét hónappal munkába állása után lemondott a vállalat elnöke a múlt hét előtti vasárnapon. Jeff Jones azzal indokolta döntését, hogy a vezetői tevékenységét meghatározó elvei és szemléletmódja nem összeegyeztethető mindazzal, amit az Ubernél tapasztalt, ezért nem tudja tovább folytatni a munkát.