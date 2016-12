Újabb leépítések lesznek az Alitaliánál

Újabb leépítések várhatók az olasz Alitalia légitársaságnál a cég átszervezésének részeként, mértékéről már tárgyalnak a szakszervezetekkel.

Az Alitalia a honlapján közölte, hogy az igazgatóság jóváhagyta az átszervezések második fázisát, amelynek keretében létszám- és költségcsökkentést, hatékonyságnövelést és a hosszú távú járathálózat bővítését végzik el.

A lépések között szerepel még az európai és olaszországi belföldi üzemelés, valamint a meglévő kereskedelmi kapcsolatok átdolgozása, a már meglévő légitársasági partneri viszonyokat (elsősorban code-share megállapodásokat) pedig tovább kívánják mélyíteni.

Cramer Ball vezérigazgató szerint a részvényesek hatvan napot adtak a légitársaságnak, hogy a következő lépések végrehajtása érdekében lefolytassa az egyeztetéseket a szakszervezetekkel, illetve a hitelezőkkel. A terveket januárban közlik a munkavállalókkal.

Az Etihad tavaly augusztusban jelentette be, hogy 560 millió eurót ruház be a veszteséget termelő Alitaliába, és 387 millió euróért az öböl menti légitársaság 49 százalék részesedést szerzett. Emellett hitelező bankok hozzájárultak 598 millió euró rövid és közepes futamidejű hitel átütemezéséhez, és további 300 milliós hitelkeretet is biztosítottak.

Az akkori tervek szerint az Alitalia 2017-re nyereséget termelt volna. Luca Cordero di Montezemolo elnök szerint a cég naponta félmillió euró veszteséget termel.

Korábban az Alitalia jelentős veszteségeket halmozott fel, 2014 nyarán 250 millió eurós, 2013 októberében pedig 300 millió eurós tőkeemelésre szorult a társaság.