Újabb milliárdos került az amerikai kormányba

Az amerikai szenátus hétfő este megszavazta, hogy a milliárdos Wilbur Ross kerüljön a kereskedelmi tárca élére.

A Trump-kormány jelöltjét viszonylag könnyen elfogadta a felsőház: a száz szenátor közül 72-en voksoltak rá. A 79 éves üzletember az Obama-kormány egyik támogatóját, a szintén milliárdos Penny Pritzkert váltja a miniszteri székben.

Wilbur Rosst a demokrata párti politikusok közül is kevesen támadták, igaz, Bill Nelson floridai demokrata párti szenátor kifogásolta, hogy a Fehér Ház nem adta ki azt az írásos választ, amelyet Ross adott a Bank of Cyprusnál betöltött alelnöki posztját firtató kérdésekre. A ciprusi bank ugyanis, információk szerint, orosz beruházókkal is üzleti viszonyban állt, és egyik partnere állítólag Putyin orosz elnökkel is kapcsolatban áll. Mindazonáltal Nelson szenátor a szavazás előtt elmondta: Ross személyesen közölte vele, nincs tudomása arról, hogy a bank vagy valamelyik leányvállalata kapcsolatban volt, vagy üzleti tranzakciókat bonyolított a Trump-kampánnyal vagy Trump vállalatával.

Wilbur Ross feladata lesz a Kanadával és Mexikóval kötött Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalása, és a Kínával fennálló, 500 milliárd dolláros kereskedelmi deficit csökkentése. Elemzők szerint mivel szoros a kapcsolata Trump elnökkel, ezért várhatóan nagyobb befolyása lesz az amerikai kereskedelmi politika alakítására, mint a tárca korábbi vezetőinek. Peter Navarróval, a Fehér Házban újonnan létrehozott Országos Kereskedelmi Tanács irányítójával együtt ő dolgozta ki az amerikai sajtóban „Trump Kereskedelmi Doktrína” néven emlegetett tervezetet, amely szerint minden új kereskedelmi megállapodásnak hozzá kell járulnia a gazdasági növekedéshez, csökkentenie kell a kereskedelmi deficitet és erősítenie kell az amerikai termelőipart.

Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének szenátusi megszavazása még várat magára. Az amerikai kereskedelempolitika kidolgozásáért és nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokért felelős képviselőnek Trump elnök Robert Lighthizer jogászt jelölte, aki azonban korábban külföldi kormányoknak is dolgozott, ezért a kongresszusnak külön engedélyeznie kell új beosztását.