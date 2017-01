Újranyitná Trump a CIA titkos külföldi börtöneit?

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök rendeletet készít elő a CIA titkos külföldi börtöneinek újranyitására. Az erre vonatkozó tervezetet a The New York Times és a The Washington Post közölte szerdán.