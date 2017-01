Újszülöttként elrabolták, 18 év múlva élve került elő

Érdekes történet járta be az amerikai sajtót egy újszülöttként elrabolt csecsemőről. A baba még 1998 júliusában tűnt el egy floridai kórházból, és egészen péntekig semmit sem tudtak hollétéről.

Az újszülöttet egy magát egészségügyi dolgozónak kiadó nő rabolta el nem sokkal azután, hogy Kamiyah a világra jött. A nő az újszülött édesanyjának akkor azt mondta, hogy megméri a csecsemő lázát, de már sosem tért vissza vele a kórházi ágyhoz.

Az esetet követően a gyanúsított az USA legkeresettebb bűnözőinek listájára is felkerült, a nyomravezetőnek pedig 250 ezer dolláros jutalmat ajánlottak fel.

A szerencse is kellett ahhoz, hogy Mobley-re rátaláljanak. A fiatal lány tartózkodási helyét egy erre szakosodott gyermekvédelmi szervezet segítségével lokalizálták a nyomozók, így találtak rá az amerikai lányra a dél-karolinai Walterboróban.

Egy egyszerű dns-teszt derítette ki, hogy a tizennyolc éve elrabolt csecsemő életben van és a Kamiyah Mobley nevet viseli.

A most 18 éves lány mindvégig úgy élt – miért is gondolt volna másra? –, hogy édesanyja Gloria Williams. Ám most kiderült, hogy ő rabolta el. Mobley 18 éven keresztül egy másik nevet viselt, most pedig Kamiyah Mobley-ként, a születésekor kapott nevén folytatja életét.

Az 51 éves Williams ellen emberrablás miatt vádat emeltek.